1 milyon 171 bin 188 kişi bakın neden soruşturuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl 1 milyon 171 bin 188 kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı ve ilgili kurumlara gönderildi. 2018 yılında kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tarafından 8 milyon 944 bin 100 kişinin üst araması ve kontrolü gerçekleştirildi.

Aramalarda toplantı alanlarına sokulmasına izin verilmeyen 102 adet ruhsatlı silah, 435 adet fişek, 10 bin 207 adet kesici-delici materyale el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl 1 milyon 171 bin 188 kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı ve ilgili kurumlara gönderildi. 2018 yılında kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tarafından 8 milyon 944 bin 100 kişinin üst araması ve kontrolü gerçekleştirildi. Aramalarda toplantı alanlarına sokulmasına izin verilmeyen 102 adet ruhsatlı silah, 435 adet fişek, 10 bin 207 adet kesici-delici materyale el konuldu.

EYLEMLERDE 4 BİN 116 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Rapora göre 2015 yılında ülke genelindeki eylemlere ve etkinliklere müdahale oranı yüzde 3,2’ken, oranı 2019 yılında yüzde 0,7’e düştü. 2019 yılında 51 bin 525 eylem ve etkinlikten 846’sı kanuna aykırı bulundu ve 339’una müdahale edildi; 390 eylem ve etkinlikte 4 bin 116 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

55 BİN 95 GÖÇMEN MAĞDUR OLDU

Raporda göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadele kapsamında 2016 yılından bugüne yapılan operasyonlara ilişkin de bilgiler paylaşıldı. 3 bin 30 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayında, 5 bin 260 şüpheli yakalındı. Bu olaylardan mağdur olan kişi sayısı ise 55 bin 95 oldu.