1 milyon 171 bin 188 kişi bakın neden soruşturuldu

Emniyet Genel Müdürlüğü 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl 1 milyon 171 bin 188 kişi hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapıldı ve ilgili kurumlara gönderildi. 2018 yılında kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü tarafından 8 milyon 944 bin 100 kişinin üst araması ve kontrolü gerçekleştirildi.

EYLEMLERDE 4 BİN 116 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Rapora göre 2015 yılında ülke genelindeki eylemlere ve etkinliklere müdahale oranı yüzde 3,2’ken, oranı 2019 yılında yüzde 0,7’e düştü. 2019 yılında 51 bin 525 eylem ve etkinlikten 846’sı kanuna aykırı bulundu ve 339’una müdahale edildi; 390 eylem ve etkinlikte 4 bin 116 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

55 BİN 95 GÖÇMEN MAĞDUR OLDU

Raporda göçmen kaçakçılığıyla ilgili mücadele kapsamında 2016 yılından bugüne yapılan operasyonlara ilişkin de bilgiler paylaşıldı. 3 bin 30 göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olayında, 5 bin 260 şüpheli yakalındı. Bu olaylardan mağdur olan kişi sayısı ise 55 bin 95 oldu.

İNTERNETTE 16 BİN 67 ÇOCUK İSTİSMARI VAKASI YAŞANDI

2019 yılında 10 bin 260 bilişim suçundan 541 şüpheli, 21 bin 978 ödeme sistemleri suçundan 3 bin 590 şüpheli, bin 546 yasadışı bahis suçundan bin 926 şüpheli yakalandı. İnternette çocuklara yönelik 16 bin 67 istismar vakası yaşandı ve 6 bin 388 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

PERSONELİN SADECE YÜZDE 7’Sİ KADIN

Faaliyet raporunda kurum personeline ilişkin veriler yer aldı. Buna göre, kuruma bağlı çalışan personel sayısı 2018 yılında 276 bin 94’tü ve sayı 2019 yılında 307 bin 813’e çıktı. 2018’de 11 bin 398 olan çarşı ve mahalle bekçisi sayısı da 21 bin 319’a, 2018 yılında 242 bin 488 olan polis memuru sayısı da 261 bin 648’e yükseldi. Öte yandan polis memurlarının sadece yüzde 7’si kadın.

1121’İ ORTAÖĞRETİM MEZUNU

Emniyet personelinin yüzde 86, 78’i yüksek okul ve üniversite, yüzde 10, 8’i lise ve yüzde 33’ü yani bin 121’i ortaöğretim mezunu. Rapora göre Emniyet Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teftişlerde birimler ve personel hakkında 2 bin 280 soruşturma açıldı, 924’ü tamamlandı ve bin 356 soruşturma sürüyor.

30 AT DAHA ALINACAK

ANKA'nın haberine göre; 2019 yılında 9 at hibe edildi ve kurumdaki at sayısı 60’a yükseldi. Emniyet atları taşımak için 3 nakil aracına 2 milyon 469 bin 938 lira verdi. 2020 yılında ise 30 at daha alınması planlanıyor. Ayrıca toplumsal eylem ve etkinliklerde kullanılan 5 adet Mobil Ses Yayın ve Görüntü Kayıt Aracı Adana, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Şanlıurfa illerine gönderildi.

MALİ SUÇLARDA OPERASYON SAYISI AZALDI

Raporda yer alan bilgiler şöyle:

-2019 yılında kapkaç, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, kasten öldürme, işyerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yankesicilik, gasp ve aile fertlerine kötü muamele olaylarının toplamında yüzde 19 oranında azalış meydana geldi. 2018 yılında 202 bin 897 olan sayı, 2019’da 164 bin 740’a düştü.

-Narkotik suçlarla mücadelede 2018 yılına göre 2019 yılında operasyon sayısında yüzde 2, yakalanan şüpheli sayısında ise yüzde 6 oranında artış görüldü. 2018 yılında 132 bin 948 olan operasyon sayısı, 2019 yılında 135 bin 601’e; 2018 yılında 189 bin 13 olan kişi sayısı da 200 bin 183’e yükseldi.

-Narkotik operasyonlar kapsamında 19 ton 768 kg esrar, 16 ton 116 kg eroin, 708 kg afyon sakızı, 7 kg baz morfin, 1 ton 253 kg kokain, 18 ton 352 kg skank, 9 milyon 148 bin 329 adet captagon, 6 milyon 832 bin 656 adet ecstasy, 890 kg metamfetamin ve 3 milyon 687 bin 748 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

-Organize suçlar, silah-mühimmat kaçakçılığı ile mücadele operasyonu yüzde 35 oranında arttı ve 2018’de 417 olan operasyon sayısı 2019’da 563’e; 3 bin 835 olan yakalanan şüpheli sayısı da 3 bin 987’ye yükseldi.

-Mali suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyon sayısı yüzde 7 oranında azalırken, yakalanan şüpheli sayısı yüzde 17 oranında arttı. 2018 yılında 7 bin 446 olan operasyon sayısı 2019’da 6 bin 950’ye düşerken, yakalanan şüpheli sayısı 19 bin 749’dan 22 bin 422’ye çıktı.

