10 kişinin serveti 500 bin liralık 316 bin eve denk

Forbes Türkiye 2020 yılına ilişkin “en zengin ilk 100 Türk” listesini yayımladı. 2019’da 26 olan dolar milyarderi sayısı 2020’de 29’a yükseldi. Listenin başında 4,7 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker bulunuyor. Geçen yılın servet şampiyonu Rönesans Holding’in patronu Erman Ilıcak ise bu yıl ikinciliğe geriledi.

Öte yandan servet sahipliğinin en tepedekilerine daha yakından bakıldığında kişisel servet gibi görünen listenin aslında birbiriyle organik ilişkileri bulunan özel bir sınıfı temsil ettiği dikkat çekiyor. Her biri birbiriyle aile ilişkileri kuran ve ortaklıkları bulunan bu isimler Türkiye ekonomisini yönetiyor. Üstelik bu ilk 100 uzun dönemli süreçlerde servetlerine servet katıyor. Faiz düştüğünde gayrimenkul zenginleri öne çıkıyor, faiz yükseldiğinde Türk Lirası cinsinden nakit zenginleri servet biriktiriyor. Doların Lira karşısında değeri artsa da azalsa da bir biçimiyle varlıklarını büyütebiliyorlar. Üstelik servetlerinin tehlikeye girmesi halinde, yurtdışı bağlantıları sayesinde ülkeyi rahatlıkla terk edebiliyorlar. Hükümetle kurdukları ilişkiler sayesinde lobi faaliyetleri yürütebiliyorlar. Çünkü ülkede istihdam edilen 28,5 milyonun 19,5 milyonu gelirini bir işverenin hesabına çalışarak ücret cinsinden elde ediyor. Bu 19,5 milyon kişi dolaylı veya dolaysız biçimde Türkiye’nin en zengin 100 kişisine çalışıyor. Geniş halk kesimlerinin gündelik hayatları onlarınkinden çok farklı.

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İLK 10’UN SERVETİ 10 YILDA 3,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Türkiye’de milyonların herhangi bir serveti olmadığı gibi, servet edinme ihtimalleri de bulunmuyor. 10 milyon yurttaş asgari ücretle geçinmeye çalışıyor ve herhangi bir tasarrufu bulunmuyor. Oturdukları eve sahip olmak için dahi 10 yıllık konut kredileriyle borçlanmak zorunda kalan kesimler 70-80 bin dolarlık bir konut varlığına sahip olabilmek için yıllarını ipotek altına alıyor. Öte yandan Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir de düzenli olarak azaldığı için küçük de olsa servet sahibi olabilmek hayalden öteye geçmiyor.