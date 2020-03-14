“10 yıl önce Fethullahçıların yarım bıraktığını bugün kripto FETÖ’cüler tamamlamak istiyor”

Usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nın bu haftaki konukları CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Prof. Dr. İlter Turan ve Gazeteci İsmail Saymaz oldu.

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nda, tutuklu gazeteciler ve basın özgürlüğü ele alındı.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun tutuklanmasını değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, “10 yıl önce Fethullahçıların yarım bıraktığını bugün Kripto FETÖ’cüler tamamlamaya gayret ediyor” ifadeleriyle yorumladı.

İşte o sözler:

Odatv.com