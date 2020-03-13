1948’den bu yana hayatını kaybeden 704 MOSSAD ajanının tüm bilgileri yayınlandı

Milli İstihbarat şehitleri ülke savunmasında istihbarat bilgisi toplamak için hayatlarını tehlikeye attılar, canlarını verdiler. Bu uğurda yapılan çabaların hiç biri ödenemez. Ölümlerinden sonra bile isimlerinin yayınlanmaması sanki hiç var olmamışlarcasına üzerinin örtülmesi ne kadar doğrudur tartışılabilir.

Tabii ki gizli operasyonlarda yer almış bu nadide insanlarımızın görev süresince güvenlikleri sebebi ile kimliklerini, görevlerini hatta görev yerlerinin de gizli kalması en azından milli ve MİT mensuplarının şahsi güvenlikleri açısından önemlidir. Hatta ailelerinin güvenlikleri için de çok önemlidir. Ama ölümlerinden sonra bu insanlara gereken saygı ve onuru teslim etmek zorundayız.

Yaptıkları iş ayıplı bir iş değildi, aksine yüce ve milli bir görevdi.

1948’DEN BU YANA 704 MOSSAD AJANININ İSMİ ALENEN YAZILI OLARAK SİTEDE DURUYOR

Konuyu başka ülkelerde nasıl diye incelerken, İsrail Milli İstihbarat teşkilatı ve sitesini inceledim. MOSSAD ve diğer İstihbarat kurumlarının 1948'den itibaren ülke savunmasında istihbarat görevi yaparken hayatını kaybedenlerin sayısının 704 kişi olduğu alenen belirtiliyor ve 704 kişinin isim listesi ile bir çoklarının resimleri ve hayat hikayeleri destansı bir şekilde yazıyor.

Web sitesinin görüntüsü ve adresi şöyle:

(https://www.izkor.gov.il/en_ffb9c39ff8f2504594b616701507255a)

Evet…

Site İbranice ancak günümüzde evinizdeki bilgisayarın sağ düğmesindeki tercüme et ifadesine bastığınızda, istediğiniz lisana tercüme etme imkanı mevcuttur. Doğru tercümeler çok ustaca değilse de konuyu anlayabilirsiniz.

Sitenin adı; İZKOR, yani ''HATIRLA.''

Şehitlerimizi hatırlamak her ülke için aslında MİLLİ bir görevdir. Dini inançlarına bağlı olanlarımız için ise de dini bir gerekliliktir de.

Bu yüce insanlarımızın isimlerini zikretmesek nasıl hatırlayacağız ki?

Hatırla sitesindeki liste isimlerinin üzerine tıkladığımızda istihbarat şehidinin resmi sayfasına giriliyor. Sözkonusu kişinin açık ismi soyadı, resmi ve doğuşundan görev esnasında düştüğü ve defnedildiği yere kadar detaylı olarak anlatılıyor.

Aynı sayfada ise defin yeri ve haritaları resimleri ile yayında. Aşağıdaki resimler de şehit mezarlıkları ile anıtlarının fotografları yer alıyor. Her bir anıtta da bütün şehitlerin isimleri yer alıyor.

İstihbarat şehidinin sayfası bu şekilde görünüyor. Resmi adı rütbesi ve ne zaman hayatını kaybettiği, mezar yeri belirtiliyor.

İSTİHBARAT GÖREVLİSİ ÖLDÜKTEN SONRA GİZLİLİK KAYBOLUR

Demem şu ki; istihbarat görevlisinin ölümünden sonra gizlilik kavramının anlamını yitirdiğini ve o andan sonra bütün ulusun evladı olduğudur. Ben bu ifadeleri, hukuki yönden değil kalbimizdeki yerlerini ifade edebilmek uğruna yazıyorum.

Cenaze merasimine devlet yetkililerinin katıldığı bir evladımızın haberi nedeni ile başka iki evladımızın hapsedilmesindeki çelişki beni de en az sizler kadar rahatsız ediyor. Bu olaydaki hukuki yanlışın düzeltileceğinden de adım gibi eminim. Kimse BARIŞLARIN hapsinden ailelerinden uzakta bir gece bile geçirmesine razı olamaz.

Sevgiler Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan...

Rafael Sadi / Tel Aviv

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