3 Devrim Yasası'nın 96'ıncı yılı

3 Mart 1924, 3 Devrim Yasası’nın 96. Yılında “Ulusal Egemenlik, Laiklik, Eğitim Birliği” Kadın Araştırmaları Derneği tarafından “Devrim Yasalarımız ve Tarikat Kıskacında Laik Eğitim” konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmacıları, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği adına Av. Nazan Moroğlu, Kadın Kuruluşları Birliği adına Prof.Dr. Necla Arat yaparken, panele konuşmacı olarak oturum başkanı Prof.Dr. Aysel Çelikel, Gülsün Kaya, Feray Aytekin Aydoğan, Mustafa Balbay katıldı.

3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış. 3 Mart tarihinde kabul edilen ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile yurttaşlar arasında duygu, düşünce ve kültür birliğinin, dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. 3 Mart tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.

Açılış Konuşmasını Yapan Nazan Moroğlu, “İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak kuruluş ilkemiz olan Atatürk ilkelerinden sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Atatürk ilkeleri sayesinde bugün buralarda olduğumuzu biliyoruz. Kadın dernekleri olarak 3 Mart günü bizler için çok önemli gün, sadece bugünle kalmıyoruz bugünü haftaya boyu birçok etkinlikle anıyoruz dedi. 3 Mart 1924 tarihinde çıkan 3 kanunun önemini anlattı. Cumhuriyet en büyük devrimdir” dedi.

Açılış Konuşmalarından sonra panele geçildi. Oturum başkanlığını Yapan Aysel Çelikel, “Birlikte olup bu konuları konuşup, birbirimizden güç alacağız. Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan eğitim birliği kanunu laikliğin kapısını açmıştır. Bu tarihte iki yasa daha çıkmıştır. Hilafetin kaldırılması, Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri kaldırılması bu üç kanun laikliğin, uluslaşma ve çağdaşlaşmanın kapısını açmıştır. Bunlar cumhuriyet rejimin temellerini teşkil eder. 1950’den sonra eğitim birliği kanuna aykırı işlemler yapılmıştır. İmamhatipler açılış amacı dışında, askeri rejim dönemi bakanlığı tarafından önce temel meslek lisesi olarak kabul edilmiş. Sonra yine askeri rejim döneminde her üniversiteye giriş imkânı sağlanmıştır. Kesintisiz eğitim sisteminin rövanşı, kesintili eğitim olan 4+4+4 ile alınmış oldu” diye konuştu.