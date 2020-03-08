3 Devrim Yasası'nın 96'ıncı yılı

3 Mart 1924, 3 Devrim Yasası’nın 96. Yılında “Ulusal Egemenlik, Laiklik, Eğitim Birliği” Kadın Araştırmaları Derneği tarafından “Devrim Yasalarımız ve Tarikat Kıskacında Laik Eğitim” konulu panel düzenlendi.
Panelin açılış konuşmacıları, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği adına Av. Nazan Moroğlu, Kadın Kuruluşları Birliği adına Prof.Dr. Necla Arat yaparken, panele konuşmacı olarak oturum başkanı Prof.Dr. Aysel Çelikel, Gülsün Kaya, Feray Aytekin Aydoğan, Mustafa Balbay katıldı.
3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 429 sayılı birinci yasayla din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını sağlamak üzere Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekaletleri kaldırılmış. 3 Mart tarihinde kabul edilen ikinci kanun, Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Bu kanun ile yurttaşlar arasında duygu, düşünce ve kültür birliğinin, dayanışmanın sağlanması amaçlanmıştır. 3 Mart tarihli üçüncü kanunla Hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Mart tarihli 3 Devrim Yasası “Türkiye’yi laikleştiren yasalar” olarak anılmaktadır.
Açılış Konuşmasını Yapan Nazan Moroğlu, “İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak kuruluş ilkemiz olan Atatürk ilkelerinden sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Atatürk ilkeleri sayesinde bugün buralarda olduğumuzu biliyoruz. Kadın dernekleri olarak 3 Mart günü bizler için çok önemli gün, sadece bugünle kalmıyoruz bugünü haftaya boyu birçok etkinlikle anıyoruz dedi. 3 Mart 1924 tarihinde çıkan 3 kanunun önemini anlattı. Cumhuriyet en büyük devrimdir” dedi.
Açılış Konuşmalarından sonra panele geçildi. Oturum başkanlığını Yapan Aysel Çelikel, “Birlikte olup bu konuları konuşup, birbirimizden güç alacağız. Cumhuriyetin ilanından sonra çıkarılan eğitim birliği kanunu laikliğin kapısını açmıştır. Bu tarihte iki yasa daha çıkmıştır. Hilafetin kaldırılması, Şeriyye - Evkaf ve Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletleri kaldırılması bu üç kanun laikliğin, uluslaşma ve çağdaşlaşmanın kapısını açmıştır. Bunlar cumhuriyet rejimin temellerini teşkil eder. 1950’den sonra eğitim birliği kanuna aykırı işlemler yapılmıştır. İmamhatipler açılış amacı dışında, askeri rejim dönemi bakanlığı tarafından önce temel meslek lisesi olarak kabul edilmiş. Sonra yine askeri rejim döneminde her üniversiteye giriş imkânı sağlanmıştır. Kesintisiz eğitim sisteminin rövanşı, kesintili eğitim olan 4+4+4 ile alınmış oldu” diye konuştu.
Panel konuşmacılarından Mustafa Balbay, "3 Mart toplantıların benim için ayrı yeri var. Tutuklanmadan öncede her yıl muhakkak katıldığım toplantılardandı. Geçmişimizde Uluğbey gibi başarılı isimler var. Tarım döneminde yine çok önemli gelişmelere damga vurmuşuz. Yunus Emre, Mevlana gibi uluslararası değerlerimiz var. Dünyada Mevlana araştırmalarının %80’i yabancılara aittir. Tarihimizde Selçuklu kültürü özellikle bilim-kültür anlamında büyük katkısı vardır. Kimi bilim insanları, Osmanlının çöküş nedenlerinden biri olarak Medreselerde felsefe derslerinin kaldırılması ve Piri Reis Haritaları insan resmine benziyor diye indirilmesi. İşte oradan başlayan süreç 3 Mart devrimlerine gelen sürece yol açıyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u girerken Gutenberg’in ilk kitabı baskıya giriyordu. Orada kaçırdık ne kadar tam 300 yıl. Peki matbaa geldi yakaladık mı? Arayı kapattık mı? Batıda Matbaa basıma girdikten 50 yıl içinde basıma giren kitap çeşidi 40 Bin, kitap sayısı değil bu, Osmanlıya 270 yıl sonra Matbaa geldikten sonra 100 yıl içinde basılan kitap çeşidi 180 adet. Matbaanın gelişi ile her şey tamam olmadı. Osmanlı Padişahlarından da bu gidişi gören ve düzeltmek istediler ancak şeyhülislamlar izin vermedi. Örneğin II.Mahmud reform yapmak ister, şeyhülislamlar üniversite seviyesinde ne yaparsan yap ama ilkokula dokunma onu bize bırak dediler. Ve ilkokula dokundurtmadılar. Niyazi Berkes Osmanlıda da değişiklik yapmak isteyen vardı ancak ne yapmak istediğini tam olarak bilen tek kişi vardı Mustafa Kemal Atatürk’ü. Devrim yasaları bir bütünlüklü bakışının eseridir" dedi.
Atatürk ve arkadaşlarının devrimlerinin amacı cehaletle mücadeleydi. Ne din ile nede Osmanlı dönemi kurumları ile mücadele değildi. Laik eğitimde geldiğimiz olumsuz nokta hepimizin gördüğü şeydir.
Konuşmalardan sonra soru cevap kasımına geçildi ve panel tamamlandı.
Haber-Fotoğraf: Nasuh Bektaş
Odatv.com
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