39 yıl önce virüsü haber mi verdi

İç ve dış sosyal medya çalkalanıyor. Konu, tabiatıyla koronavirüsü de haberin ayrıntısı bayağı bir tuhaf.

Ünlü Amerikalı yazar Dean Koontz’u bilirsiniz... Bir kitap yazıyor 40 yıla yakın zaman öncesinde: Karanlığın Gözleri (The Eyes of the Darkness).

Dünya bu kitabı konuşuyor şimdilerde… Çünkü; Koontz, Corona’yı haber veriyor bu çalışmasında. Üstelik çıkış adresi ile birlikte... Hem de 1981 yılında…

Kitap hoş: “Ülke Çin… Wuhan Kenti… Bir virüs çıkıyor ortaya… Askerî laboratuvarlarda biyolojik silah olarak geliştirilen bir virüs söz konusu olan. İnsanları etkiliyor, insan vücudu dışında veya 30 dereceden daha soğuk ortamlarda yaşayamıyor.”

BU KEZ OKUYUCULARINI RUSLAR’A DEĞİL ÇİNLİLER’E YÖNLENDİRİYOR

Korona, Soğuk Savaş döneminde tespit edilen bir virüs çeşidi. Solunum yoluyla bulaşarak ölüme yol açtığı biliniyor o zamanlar da... Ancak, virüsün öldürücü şekilde yayılması 21’inci yüzyılda başlıyor. 2003’te SARS ismiyle Çin’den Asya’ya yayılarak yüzlerce insanı öldürdükten sonra kontrol altına alınıyor. “Arap Baharı”ndan sonra MERS ismiyle Arabistan’da da ortaya çıkıyor.

Dean Koontz, 1981’de yayınlanan Karanlığın Gözleri romanında adeta bugünkü koronavirüsü tanıtıyor. O günkü baskıyı müstear ismi Leigh Nichols ile yapmıştı Koontz. Romanda Sovyet Ruslar’ın Moskova yakınlarındaki Gorki’de biyolojik bir silah geliştirdiği ve adını “Gorki-400” koydukları yazıyordu. Ancak Koontz, 21.yüzyıldaki yeni baskılarda bu kez okuyucularını Ruslar’a değil Çinliler’e yönlendiriyor. “Gorki-400”ün yerini “Wuhan-400” alıyor.

Alın size kitaptan birkaç pasaj:

“…O günlerde, Li Chen isminde Çinli bir bilim adamı ABD’ye iltica etmişti. Elindeki disket kaydında Çin’in 10 yılda ürettiği en ciddi ve tehlikeli yeni biyolojik silah vardı. Bu maddeye, Wuhan şehri yakınındaki gen klonlama laboratuvarında üretildiği için ‘Wuhan-400’ dediler. Bu laboratuvarda üretilen insan yapımı dört yüzüncü mikroorganizma türüydü…

Wuhan-400, muhteşem bir silahtır. Sadece insana zarar verir. Diğer canlılara bulaşmaz. Wuhan-400 de frengi hastalığı gibi canlı insan bedeninin dışına çıktığında bir dakikadan uzun süre yaşayamaz. Wuhan-400’ü taşıyan bir beden öldüğünde bu mikrop da o bedenle birlikte ölür. Ölen cesedin ısısı 30 derecenin altına düştüğünde Wuhan-400 ortadan kaybolur…”

…Çin bir şehri veya ülkeyi ortadan kaldırmak istediğinde Wuhan-400’ü kullanabilir ve sonrasında ele geçirdiği yerleri dezenfekte için ayrıca mücadele vermek zorunda kalmaz.”

ZAMANSAL BİR DURUGÖRÜ MÜ GİZLİ BİR ENFORMASYON MU

Zamansal durugörü (prekognitif ve postkognitif) diye bir alan vardır parapsikolojide. Geçmiş veya gelecekteki olayları algılama ile ilgili örnekleri inceler.

Ben ilgilenirim parapsikoloji ile. Benim için hurafe değil, fringe science – henüz bilim olmayan bilim adayıdır.

Laboratuar çatısı altında tekrarlanamadığı, aynı koşullar yinelenemediği için işi çok zordur parapsikolojinin.

Palavralar, kör inançlar bolcadır bu araştırmalarda.

Koontz ve Corona, durugörü filan değil bence.

Son derece somut bir veri.

O günler için olası, bugünler için olgu.

Dean Koontz, o zaman için gizli olan… Daha sonra fiiliyata geçen-geçirilen bir istihbarat örneğinin ifşaatçısı gibi geliyor bana.

