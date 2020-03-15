50 yıl önce İstanbul'un salgınla mücadelesi... 52 kişi öldü

Dünya koronovirüs ile mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.
Türkiye'de ise 6. vaka açıklandı.
Peki, bundan 50 yıl önce İstanbul'da bir kolera salgını yaşandığını ve bu salgın sonucunda da 52 kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz?
KOLERA SALGINI
1970 yılında İstanbul'un Sağmalcılar ilçesinde kanalizasyondan ötürü kolera salgını başgösterdi.
O yıllarda, Sağmalcılar ilçesi gecekondulaşmanın en çarpıcı örneklerinden birini temsil ediyordu.
Söz konusu salgın; Sağmalcılar, Esenler bölgesinde bulunan Habipler köyü yakınındaki çöplüğün altında bulunan eski su yolları ile bölgedeki açık dereler vasıtasıyla geniş bir alana yayıldı. Hastalığın yayılması çok sonra durduruldu. Salgın sırasında yerel otoriteler tarafından; hastaların takibi, izolasyonu ve tedavisi yapıldı. Geniş bir bağışıklama ile su kaynaklarının ve açık su bölgelerinin klorlanması uygulandı. Bölgede açık su, meşrubat ve buz satışı yasaklandı, ölüler ve mezarlıklar kireçlendi. Salgın olan evler kağıtlarla işaretlendi.
1500’e yakın kişinin hastalandığı ve 52 kişinin öldüğü kolera salgını sonrasında, Sağmalcılar ilçesinin ismi de değişti.
Dönemin siyasileri, söz konusu salgını, "takdir-i ilahi" olarak yorumlarken, salgın geçtikten sonra ise, Sağmalcılar ilçesinin kötü şöhretini silmek için ismi "Bayrampaşa" olarak değiştirildi.
Odatv.com
Tag