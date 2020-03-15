50 yıl önce İstanbul'un salgınla mücadelesi... 52 kişi öldü

Dünya koronovirüs ile mücadele ediyor. Dünya genelinde vaka sayısı 147 bin 788, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 539 oldu.

Türkiye'de ise 6. vaka açıklandı.

Peki, bundan 50 yıl önce İstanbul'da bir kolera salgını yaşandığını ve bu salgın sonucunda da 52 kişinin hayatını kaybettiğini biliyor muydunuz?

KOLERA SALGINI

1970 yılında İstanbul'un Sağmalcılar ilçesinde kanalizasyondan ötürü kolera salgını başgösterdi.

O yıllarda, Sağmalcılar ilçesi gecekondulaşmanın en çarpıcı örneklerinden birini temsil ediyordu.