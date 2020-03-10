83 yaşına kadar Rusya'yı yönetebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasının önünü açacak anayasal değişiklikleri desteklediğini söyledi.

Mevcut anayasaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin'in görevde kaldığı toplamda dört ve ardışık iki dönemin ardından 2024'te koltuğunu devretmesi gerekiyor.

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Duma'da Salı günü yaptığı konuşmada Putin, böyle bir anayasa değişikliğinin, Anayasa Mahkemesi'nin onayıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Putin, "Mevcut devlet başkanı da dahil olmak üzere herhangi bir kişi üzerindeki sınırlamaların kaldırılması önerisi… Prensipte, bu ihtimali hayata geçirmek mümkün, ancak tek bir şartla - eğer Anayasa Mahkemesi böyle bir değişikliğin anayasanın prensiplerini ve temel maddeleri ile çelişmeyeceği yönünde resmi bir karar verirse" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre tasarının kabul edilmesi ve anayasa değişiklikleri konusunda Nisan ayında yapılması planlanan bir referandumda desteklenmesi halinde, Putin iki kez daha arka arkaya 6 yıllık dönemler halinde 83 yaşında kadar devlet başkanlığı koltuğunda oturabilecek.

Sovyet gizli istihbarat servisi KGB'nin eski bir ajanı olan 67 yaşındaki Putin, son iki asırdır Rusya siyaset sahnesindeki hakimiyetini koruyor.