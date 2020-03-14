AKP’li isimden çağrı: AB ve Yunanistan yargılanmalı

AKP MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Aksal, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında olduğunu vurguladı.

Türkiye'ye resmi rakamlara göre 4 milyon mülteci geldiğini söyleyen AKP'li Fatma Aksal, AB'nin Türkiye'ye 6 milyar Euro gibi de maddi bir destek sözü verdiğini fakat 2.7 milyar Euro civarında bir yardımın yapıldığını söyledi.

AB'yi verdiği sözleri tutmadığı için eleştiren Aksal şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak biz kültürümüze, inancımıza göre mazlumlara sırtımızı dönemeyiz. Türkiye ilk günden itibaren mazlumlara kapısını açtı. Türkiye'ye resmi rakamlara göre 4 milyon mülteci geldi. Mümkün olduğunca bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. Bu süreçte Avrupa Birliği dedi ki, 'Bu süreçte siz mültecileri ülke sınırlarında tutun, biz size her türlü desteği verelim.' 18 Mart 2016'da Avrupa Birliği ile Türkiye bir mutabakata vardı. Avrupa Birliği başka sözler de verdi. Mesela Gümrük Birliği'nin tekrar elden geçirilmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestliği gibi. 6 milyar Euro gibi de maddi bir destek sözü verdi. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, Mülteciler Hukuku'na göre ülkesindeki savaştan kaçan, can güvenliği olmayan insanlara kapısını kapatamaz. Bu uluslararası bir suçtur. Maalesef Avrupa Birliği, Türkiye'ye verdiği hiçbir sözü yerine getirmedi. Bu zamana kadar Avrupa Birliği'nden bize gelen para 2.7 milyar Euro civarında."

“BUGÜNE KADAR 150 BİN KİŞİ AVRUPA'YA GEÇTİ”

Türkiye'nin yıllardır Avrupa Birliği'nin bekçiliğini yaptığını ifade eden Aksal, "Sadece 2019 yılında 127 bin mülteciyi yakalayarak, geri gönderdik. Biz artık müdahale etmiyoruz. Geçmek istiyorlarsa geçebilirler. Bugüne kadar 150 bin kişi Avrupa'ya geçti. Türkiye'nin, Yunanistan'la 204 kilometre kara sınırı var. Birçok yerden Yunanistan'a geçiş çok kolay. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile helikopterden yaptığımız incelemede gördük ki, Yunanistan'ın kara geçişlerini önleyecek bir tedbiri yok. Herkes Pazarkule Sınır Kapısı'na konsantre olmuş durumda. Burası kısa bir bölüm. Bunun dışında geçişler devam ediyor. Gitmek isteyen Avrupa'ya bir şekilde gidiyor" diye konuştu.