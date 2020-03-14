ABD İdlib'e sabotaj için militan gönderdi

Suriye istihbarat servisi, ABD ordusunun El Tanf’taki üssünün 55 kilometrelik alanın dışına, özellikle de İdlib’e sabotaj için militan gönderdiğini iddia etti.

Suriye ordusu yetkilileri, tutuklu bulunan firari Albay Sultan Aid Abdullah Soud’un verdiği röportajı Rus gazetecilere iletti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre; Soud, geçen Şubat ayında Şam’ın kontrol ettiği bölgeye geçmeye çalışırken, Suriye askeri istihbarat görevlileri tarafından yakalandı. Soud, sorgusunda Magavir el- Saura grubuna katıldığını ve ABD uzmanları tarafından yıkıcı faaliyetler eğitimi aldığını iddia etti. Soud, ABD askerleri tarafından göreve gönderildiklerini ve kendisinin Suriye koşullarında çok iyi sayılabilecek 500 dolar gibi bir maaş aldığını ileri sürdü.

“MİLİTANLARIN BİR BÖLÜMÜ HASEKE, DİĞERLERİ DE İDLİB’E GÖNDERİLDİ”

Son zamanlarda El Tanf bölgesindeki militan sayısında bir azalma olduğunu belirten Soud’un iddiaları şöyle:

“Amerikalı uzmanların eğitiminden sonra, başta petrol sahaları ve hükümet tarafından kontrol edilen altyapı tesislerinde sabotajlar yapmak, insanları korkutmak ve zarar vermek için doğuya, Fırat'a, gönderildiler. ABD tarafında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ancak, bize, eğer daha fazlasını elde etmek istiyorsak, 55 kilometrelik alanın dışında operasyonlar yapmamız gerektiğini söylediler. Militanların bir bölümü Haseke, diğerleri de İdlib’e gönderildi."