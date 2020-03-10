Adalet Bakanı’na 9 kritik soru

Odatv’ye erişim engeli getirilip Odatv yöneticilerinin tutuklanması TBMM’de bir kez daha gündeme geldi.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına yönelik operasyonu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e sordu.

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yaşananları şöyle özetledi:

“Geçtiğimiz günlerde Libya’da şehit olan MİT personeli ile ilgili yaptıkları haber nedeniyle ODATV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, ODATV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabir Hülya Kılınç tutuklanmış ve ODATV internet sitesi erişime kapatılmıştır. ODATV’de yayınlanan haberden önce şehit olan MİT personelinin fotoğrafı ve açık kimlik bilgileri çeşitli mecralarda yayınlanmıştır. Ancak buna rağmen ilgili mevzuat gereği başka hiçbir mecraya veya kişiye yönelik soruşturma açılmazken ODATV sitesi ile yöneticilerine soruşturma açılmış, internet sitesi kapatılarak site yöneticileri tutuklanmıştır.”

ADALET BAKANINA SORULAR

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, şu soruları yöneltti:

1) TBMM’de İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ’ın, MİT personelinin açık kimliğinin ifade edildiği basın açıklaması çeşitli basın yayın organları ile internet sitelerinde haberleştirilmesine rağmen herhangi bir soruşturma açılmadığı halde ODATV ‘ye yaptığı bu haber nedeniyle neden soruşturma açılmıştır?

2) 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. Maddesinin 2. ve 3. Fıkralarına göre bugüne kadar kaç kişi hakkında soruşturma açılmıştır?

3) Soruşturma açılan kişilerin kaçı gazetecidir? Açılan davalarda sanıkların kaçı tutuklu yargılanmıştır?

4) Yine aynı kanuna göre açılan soruşturmaların kaçı gazetelere ve internet haber sitelerine açılmıştır?

5) Bu kanun çerçevesinde açılan soruşturmaların kaçı sonuçlanmıştır? Sonuçlanan davalarda kaç gazeteciye ne kadar ceza verilmiştir?

6) İlgili şehit personel ile ilgili yaptığı haber nedeniyle ODATV internet sitesine neden erişim engeli konulmuştur?

7) Aynı haberi aynı içerikle paylaşan diğer mecralara herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Bu mecralar arasında erişim engeli konulan var mıdır? Varsa kaç tanesi haber sitesidir?

8) Aynı içeriğe sahip haberleri paylaşan mecralar için soruşturma açmayı düşünüyor muşunu?

9) Geçtiğimiz dönemlerde üst düzey bir MİT personeli olan Kaşif Kozinoğlu’nun kimliğini ifşa eden ve fotoğraflarını yayınlayan, hatta yaptığı görevler hakkında bilgi veren basın yayın organları ile internet sitelerine her hangi bir soruşturma açılmış mıdır?

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