Adalet Bakanına böyle seslendiler

Türkiye Gazeteciler Sendikası son günlerde yaşanan gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin dikkat çeken bir basın açıklaması düzenledi.

Gazetecilerin tutuklanmalarına tepki göstererek beş farklı şehirde sokağa çıkan Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, "Gazetecilik suç değildir" denildi.

"Gazetecileri böylesine hedef haline getiren onları hukuksuz bir biçimde gözaltına alıp tutuklatan gerçekler ne? Hukuksuz biçimde diyoruz çünkü son yaşadığımız tutuklamalarda da bir kez daha gördük ki yargı bağımsız hareket etmiyor" denilen açıklamada, "Adalet istiyoruz çünkü; halkın haber alma hakkının gasp edildiği, gazetecilerin hukuksuz bir biçimde tutuklandığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından, birlikten, beraberlikten bahsedilemez" diye belirtildi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e de seslenilen açıklamada, "Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle tutuklanan meslektaşlarımızın bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz. Hukuk ve adalet, bir gün herkes için gerekli olacaktır" diye ifade edildi.