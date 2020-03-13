Adliyede güldüren dezenfekte

İstanbul Adliyesi'nde mahkeme salonlarından X-ray cihazlarına kadar her şey koronavirüsüne karşı dezenfekte edildi. Adlliyenin dezenfekte edildiği anlarda amatör kameralara yansıyan görüntülerde, dezenfekte işlemini uygulayan görevlinin bir kişinin üzerine dezenfekte ilacı sıktığı görüldü.

Görüntülerde bir adliye görevlisinin elinde telefonla kayıt aldığı dikkat çekti. O anları kaydeden adliye görevlisi, xray cihazlarını ve eşya kutularını dezenfekte eden kişiye arkadaşını işaret ettiği görüldü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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