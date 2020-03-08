Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.
Odatv, şehit MİT mensubunun kimliğini ifşa etmedi.
Odatv haberinden bir hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; şehidimizin adı-soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.
Buna rağmen, algı operasyonu yürütüldü.
Odatv’nin kapatılması ve yöneticilerinin tutuklanması sürecini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı Aydın Ünal, dikkat çeken sözlerle yorumladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı ve metin yazarı olan Aydın Ünal, Odatv operasyonunu “MİT haberinin ötesinde bir hesaplaşmaya işaret ediyor” diye değerlendirdi.
Eski AKP Milletvekili Aydın Ünal, sosyal medya hesabından “Oda Tv’nin MİT haberi asla kabul edilemez. Şahsımla ilgili sıkça yaptıkları haberlerden de hoşnut değildim. Ancak gösterilen tepki MİT haberinin ötesinde bir hesaplaşmaya işaret ediyor. AK Partili ya da ‘Reisçi’ gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor” mesajını yayımladı.
İşte o mesaj:
Odatv.com
“Ak Partili ya da ‘reisçi’ gibi görünen bir akıl Türkiye’yi hızla kaosa sürüklüyor”
Erdoğan'a danışmanlık yapmış eski AKP'li vekilden Odatv operasyonu mesajı
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