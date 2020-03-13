Akar'dan "ortak devriye" açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Martta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“GÖRÜŞÜMÜZ İDLİB'DE ATEŞKESİN KALICI OLMASI”

Rusya ile müşterek koordinasyon merkezlerinin kurulacağını ve buradaki faaliyetlerin birlikte yönetileceğini söyleyen Bakan Akar, "Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler" ifadelerini kullandı.

Akar, İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler olduğunu da vurguladı.

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