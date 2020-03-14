AKP milletvekili ve il başkanı Sağlık Bakanı'nı dinlemedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı yurt dışı dönüşleri için 14 gün kuralına uyulmasını istedi.

Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan kararları “Koronavirüs riskine karşı yurt dışından dönüşlerde 14 Gün Kuralı. İZLEYİN, RETWEET’LEYİN.” notuyla paylaşılan videoda “Yurt dışından dönüşte ilk on dört günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına sakın maskesiz girmeyin.” uyarısı yapıldı.

AKP’Lİ VEKİL UYMADI

AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarına dinlemeyerek 5 Mart’ta Umre’den dönen AKP Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çakır’ı ziyaret etti. Arslan’a ziyarette AKP Tokat İl Başkanı Metin Polat da eşlik etti.

Maskenin de kullanılmadığı anlaşılan ziyaret sosyal medyada, “Geçtiğimiz günlerde Umre ziyaretinden gelen İl Yön. Kur. Üyesi Mustafa Çakır'ı, İl Başkanımız @metinpolat060 ve Yön. Kur. Üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Kabe'nin mahsunluğunun kalkmasını ve tüm müslümanların Umre ziyaretlerini sağlıkla yapmasını mevlam nasip etsin. #Akparti” notuyla paylaşıldı.

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