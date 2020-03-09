Erdoğan'ın Rusya'daki görüntüleri tartışma yarattı... "AKP yıpratılmıyor, Türkiye aşağılanıyor"

Rus devlet televizyonu Rossiya 1, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetin Rusya ziyareti sırasında bekletildiği anların görüntülerini yayınladı.

Paylaşılan görüntülerin kronometre ile de yayımlanması dikkat çekti. Söz konusu görüntülere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla bekletiyor.

Türk heyetine yapılan bu hareket sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Rusya'nın söz konusu tavrı çoğunlukla tepki topladı.

İşte yayımlanan o görüntüler:

"TÜRKİYE AŞAĞILANIYOR"

Yazar Sadık Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin bilinçli olarak servis edildiğini savundu. Usta, bu görüntülerde AKP'nin yıpratılmadığını, aksine Türkiye'nin aşağılandığını ifade etti.

Sadık Usta, şunları yazdı:

"T. Erdoğan ve ekibinin Kremlin sarayında 2 dak. bekletilmesi bilinçli olarak servise konulmuş bir haberdir. Bunun üzerinden 1. AKP yıpratılmıyor Türkiye aşağılanıyor. 2. AKP zayıflatılmıyor aksine Rus düşmanlığı üzerinden AKP mazlumlaştırılıyor. Bu haberleri RT edip desteklemeyin"

"KABA DAVRANIŞ"

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak paylaştığı mesajında, Rusya'nın tavrını "kaba" olarak yorumladı.

Sinan Oğan, "Rus devlet tvsinde yayınlanan tam versiyonu Rusça dinledim. İfadeler vs de kaba. Ziyaretin ardından böyle video yayınlamak çok dostça bir tavır olmadığı gibi hem de oldukça kaba bir davranış... Bunun sebeplerini iyi görmek gerekir. Demek ki, Suriye'de iyi gitmeyen bir şeyler var!" diye yazdı.

"BARİ SUSUN"

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat ise, TÜSİAD'ın Berlin Direktörü Alper Üçok'a bir yanıt verdi.

Alper Üçok'un, "Putin'in en önemli özelliklerinden biri yabanci liderleri bekletmesidir. Onunla görüsecek liderler de sanirim bunu bilir. Bu konuda liderlik Angela Merkel'dedir. 2014'te Putin Merkel ile görüsmesine 4 Saat 15 dk gecikti. 2003-2018 döneminde Putin'in en fazla beklettigi liderler" şeklindeki sözlerine karşılık, Kırıkkanat, "Protokol bilginiz sıfır. Merkel ve sıraladığınız liderler kaldıkları rezidansta, randevu saati verilmek için bekletildiler ve bekletilirler. Kremlin sahanlığında değil. Bilmediğiniz konularda bari susun" dedi.

"HEP BİRLİKTE..."

Eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan da, herkesin görüntülere tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Saçan, "Rus Tv videosu diye bir görüntü ortalıkta dolaşıp duruyor. Sanki bundan mutlu olunmuş gibi paylaşımlar yapılıyor. Hep birlikte bu işe tepki göstermemiz gerekmiyor mu?" diye sordu.

"KABUL EDEMEYİZ, ETMEMELİYİZ"

Eski CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt da, görüntülerin paylaşılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Hüsnü Bozkurt, "Rus tv kanallarının yayınladığı görüntülerin paylaşılmasını doğru bulmuyorum. O görüntüler Rusya Federasyonu ve Cumhurbaşkanı’nın diplomatik nezaket kurallarını çiğnediğini, Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanına büyük saygısızlık ettiğini gösteriyor. Kabul edemeyiz, etmemeliyiz" diye belirtti.

"KORKUNÇ BİR AŞAĞILAMA"

Ekonomi gazetecisi Emin Çapa da, görüntüler için, "korkunç bir aşağılama" ifadelerini kullandı.

Emin Çapa, "Putin bunu özellikle yapmış, çekmiş ve servis ediyor. Korkunç bir aşağılama. Cumhurbaşkanı'nın sonunda ne kadar bekletileceğini bilememenin çaresizliğiyle bir sandalyeye çökmesi, Dışişleri Bakanı'nın yanına geldiğinde yüz ifadesi, kimsenin ağzını bıçak açmaması" diye belirtti.

"TERBİYESİZLİK"

CHP eski milletvekili Ceyhun İrgil ise, görüntülere ayrıca sayaç konulmasına da tepki gösterirken, bu durumu "terbiyesizlik" olarak yorumladı.

"Bu açıkça Türkiye'yi küçük düşürmek ve hakarettir. Putin tarafından bilinçli yapıldığı açık Saray içi görüntülerin Putin'in bilgisi olmadan yayınlanması mümkün değil. Burada ki mesaj açık Rusya Türkiye'yi sadece kullanıyor. Sayaç koyup yayınlamak da ayrıca başka bir terbiyesizlik"

Odatv.com