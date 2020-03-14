AKP’li çoksa seçim yoksa kayyum

Türkiye son dönemde iktidar tarafından belediye başkanlarına, önce soruşturma sonra da belediye yönetimlerine kayyum atanmasına dair haberleri sıkça duymaya başladı.

HDP’li belediyelerle başlayan bu hamleler, şimdi ise İçişleri Bakanlığı aracılığıyla CHP’li belediyelere yöneldi.

Atamalardan önce soruşturma geçiren belediye başkanlarını soruşturmaları gerekçe göstererek görevden alan Bakanlık daha sonra da kayyum atayarak CHP’yi devre dışı bırakıyor.

AKP’Lİ ÇOKSA SEÇİM YOKSA KAYYUM

Belediye Meclis çoğunluğunun AKP’de çok olduğu yerlerde Meclis bünyesinden belediye başkanı seçilmesine izin veren Bakanlık, CHP’lilerin çok olduğu yerlerde ise kaymakamları kayyum olarak atayarak yönetimi devralıyor.

Bunun son örneği Yalova’da gerçekleşti. Yalova Belediyesindeki soruşturmalar kapsamında mevcut CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ı görevden alan iktidar, AKP’li Belediye Meclis üyelerinin çoğunluğu nedeniyle başkan seçimine izin verdi.

İzmir Urla Belediye Başkanı hakkında FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alma kararından sonra belediye başkanı seçimine izin vermeyen Bakanlık, CHP’li üyelerin çoğunlukta olduğu belediyeye kaymakamı kayyum olarak atadı.

URLA’DAN SONRA GAZİEMİR

Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından İzmir'de geçen hafta dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Gergin geçen Gaziemir Belediye Meclisi Toplantısı’nda söz alan AKP Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda’nın başta 15 Temmuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirilerinin bulunduğu eski sosyal medya paylaşımlarını gündeme getirerek, “Savcılığa başvuracağım. Ayağınızı denk alın" dedi. Şok etkisi yaratan bu açıklamalara, Başkan Arda ise "Ceza alırsak buraya kayyum atanır ama Türkiye’yi kayyumlarla yönetemezsiniz” yanıtını verdi.

AYNI ŞEY BOLU’DA DA YAŞANDI

Daha önce de benzer bir örneği CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yaşamıştı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Suriyelilere belediye bütçesinden yardımı kesmesi ile alakalı olarak Bakanlık harekete geçti. İçişleri Bakanlığı konuyu soruşturmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

Son olarak ise Adana’nın Ceyhan ilçesinde 32 yaşındaki genç Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar’ın görevinden alınacağı ve meclis çoğunluğunun CHP'de olmasına karşın kayyum olarak Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz'ın atanacağı iddia edildi.

Belediye Başkanı Aydar, cuma günü yayımladığı videoda, "Şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar, bu hukuki bir müdahaledir. Ceyhan’a, Ceyhanlılara yapılan siyasi bir darbedir. Bir karar çıkmış değil. Dosya kapanmış, bitmiş, infazı olmuş, seçime girmişim, Ceyhan tarihinde en yüksek oyla seçilen belediye başkanıyım. Bu da birilerini rahatsız etti. Görevimin başındayım, kalmaya devam edeceğim. Mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Odatv.com