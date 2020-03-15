Amerika sosyalizme mi gidiyor

“Sosyalizm 99 yıl sonra tekrar Amerika’da”. Financial Times, 12 Mart günkü bir makalesinde ABD’nin iki büyük partisinden biri olan Demokratların adaylık yarışında Joe Biden’la başabaş giden Bernie Sanders için bu ifadeyi kullanmaktaydı.

Sanders kendisini bir sosyalist olarak adlandırmakta ve anti-komünistlerin ülkesi ABD’de bunu söyleyebilmekte. Gallup’un anketlerinde 40 yaşın altındakilerin yarıya yakınının artık sosyalizm hakkında olumlu bir kanıları olduğu anlaşılıyor, demek ki Sovyet korkusu olan eski kuşakların yerini yeni seçmenler aldığında her şey çok değişik olacak.

ABD’NİN KOMÜNİZM FOBİSİ

Kültürlü ve eğitimli Avrupa’nın “sosyal demokrasi” olarak etiketlediği parasız eğitim ve herkes için sağlık gibi talepler tutucu Amerika’da kuşaklar boyunca “komünizm” olarak adlandırılmıştı. Oysa Amerika’da sosyalizm 1920’lere kadar önemli siyasal akımlardan biriydi. Amerikan sosyalizminin ve sendikacılığının kurucusu Eugene Victor Debs sosyalistler adına 5 kez katıldığı bakanlık seçimlerinde yüzde 6’ya kadar oy alabilmişti.

1918’de dünyaya “demokrasi getirmek” ve “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” bahanesiyle dış müdahale çığırını açan ABD Başkanı Wilson, savaş karşıtı sosyalist Eugene Victor Debs’i “vatan haini” ilan ederek hapse attırmıştı. Sovyet devriminin etkileri ABD kapitalizmini iyice korkutunca o günden beri ABD’de sosyalizm hatta sosyal demokrasi şeytanlaştırılmıştı. Hele İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş başlayınca sadece ABD’de değil “küçük Amerika” yaptığı arka bahçelerinde de sosyalizm korkulan bir kelime haline geldi.