Amerika sosyalizme mi gidiyor

“Sosyalizm 99 yıl sonra tekrar Amerika’da”. Financial Times, 12 Mart günkü bir makalesinde ABD’nin iki büyük partisinden biri olan Demokratların adaylık yarışında Joe Biden’la başabaş giden Bernie Sanders için bu ifadeyi kullanmaktaydı.
Sanders kendisini bir sosyalist olarak adlandırmakta ve anti-komünistlerin ülkesi ABD’de bunu söyleyebilmekte. Gallup’un anketlerinde 40 yaşın altındakilerin yarıya yakınının artık sosyalizm hakkında olumlu bir kanıları olduğu anlaşılıyor, demek ki Sovyet korkusu olan eski kuşakların yerini yeni seçmenler aldığında her şey çok değişik olacak.
ABD’NİN KOMÜNİZM FOBİSİ
Kültürlü ve eğitimli Avrupa’nın “sosyal demokrasi” olarak etiketlediği parasız eğitim ve herkes için sağlık gibi talepler tutucu Amerika’da kuşaklar boyunca “komünizm” olarak adlandırılmıştı. Oysa Amerika’da sosyalizm 1920’lere kadar önemli siyasal akımlardan biriydi. Amerikan sosyalizminin ve sendikacılığının kurucusu Eugene Victor Debs sosyalistler adına 5 kez katıldığı bakanlık seçimlerinde yüzde 6’ya kadar oy alabilmişti.
1918’de dünyaya “demokrasi getirmek” ve “ulusların kendi kaderini tayin hakkı” bahanesiyle dış müdahale çığırını açan ABD Başkanı Wilson, savaş karşıtı sosyalist Eugene Victor Debs’i “vatan haini” ilan ederek hapse attırmıştı. Sovyet devriminin etkileri ABD kapitalizmini iyice korkutunca o günden beri ABD’de sosyalizm hatta sosyal demokrasi şeytanlaştırılmıştı. Hele İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Soğuk Savaş başlayınca sadece ABD’de değil “küçük Amerika” yaptığı arka bahçelerinde de sosyalizm korkulan bir kelime haline geldi.
Soğuk Savaş sona ermeden önce 1988’de “liberal” kavramına bile toplumun sadece yüzde 15’inin olumlu bakabildiği ABD’de (“USA Today”, James S. Robbins’in makalesi, 20 Şubat 2020 ) Demokrat Parti’nin yarısını temsil eden Bernie Sanders « demokratik sosyalist » olduğunu söyleyebiliyorsa dünya çok değişmiş demektir.
SANDERS VE SOSYALİZMİN DİRİLİŞİ
Sanders daha 1979’da yani 41 yıl önce Amerikan sosyalizminin kurucusu Debs’i anlatan bir belgesel film yapmış, Belediye Başkanı olduğu Vermont’ta ve Senatör olduktan sonra Senato’da Debs için anma plaketleri astırmıştı. Sanders aradan on yıllar geçtikten sonra bugün Debs’in mücadelesini kaldığı yerden devraldığını söylemektedir. Bankacılıkta yoksulları koruyan önlemler ve çocuk işçiliğin yasaklanması gibi konularda öncelik yapan Debs, bugün servet vergisi, herkes için sağlık ve parasız eğitim gibi taleplerin de öncüsü olmuştur.
Son rakamlara göre Demokrat Parti adaylığında Biden, sosyalist Sanders’e göre favori görünmekte. Fakat, Biden’ın bir önceki seçimde Hillary Clinton’un yaptığı hataya düşmeyerek Sanders’in bazı taleplerini programına alacağı söylenmekte.
2016’da Bayan Clinton Demokrat Parti adaylığını Sanders’in önünde kıl payı farkla elde etmiş ve Trump’ın karşısına oldukça zenginlerden yana birprogramla çıkmıştı. Buna öfkelenen Sanders’in tabanından yoksul kesimden yüzde 20’lik bir kitle Trunp’a oy vermişti. Bundan ders çıkaran Biden şimdi Sanders kadar olmasa da yine de Clinton kadar sağda durmamayı tercih ediyor.
Servet vergisi, hastalık tatili sigortası, genel sağık sigortası, çocuk parası gibi Batı Avrupa’da çok sıradan haklar olarak kabul edilen ve Amerika’da ise komünistlik, Stalincilik olarak vahşice suçlanan talepler bugün milyarderlerin yakın dostu Biden’ın programında. Koronavirüs dönemi sağlıkta eşitsizliğin nasıl bir ahmaklık olduğunu daha da vurgulamış oldu.
YENİ SOSYALİST AMERİKA
Sosyal demokrat bir sosyalist akım bugün ABD’de büyük ilgi görmekte, önemli bir hareket oluşturmakta ve özellikle gençler arasında çok popüler. Bunda en az 40 yıldır, bütün Amerika’yı bir gezginci vaiz gibi dolaşıp sosyalizmi anlatan 79 yaşındaki Bernie Sanders’in büyük rolü var. Amerikalılar Sanders’i Hristiyanların İsa Peygamber’in (AS) öncüsü olarak gördükleri Vaftizci Yahya’ya benzetiyorlar.
Genç kuşak bayrağı devralmaya istekli ve daha 30’lu yaşlardaki Kongre üyesi, Alexandria Ocasio-Cortez gibi liderler de hazır. Birçok gözlemci 21’inci yüzyılın sosyalist Amerika’yı göreceğini, Marx’ın kehanetindeki gibi sosyalizmin önce en ileri kapitalist ülkelerde gerçekleşebileceğini belirtiyor.
Kayahan Uygur
Odatv.com
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