Ankara Kitap Fuarı’ndan Barışlara selam var

14. Ankara Kitap Fuarı dün gerçekleştirilen etkinliklerin ardından son buldu. Fuara binlerce başkentli katılırken, gazetecilerin tutuklanması fuara gölge düşürdü.

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun tutuklanmalarının ardından da fuara katılanlar selam gönderdi.

Barışlara iyi dileklerini ileten Ankaralılar, bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını istedi. Ayrıca gazeteciler Deniz Zeyrek ve Aytunç Erkin de mesajlarıyla Barışlara destek verdi.

İşte o görüntüler:

Odatv.com