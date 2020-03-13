Askeriyede virüs teyakkuzu

Koronavirüs nedeniyle askeri öğrenciler ve erlerin hafta sonu izinleri iptal edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, koronavirüs önlemlerini şöyle açıkladı:

"Virüsün İran’da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan hudut birliklerinin, yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesi sağlanmıştır.

Tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır.

Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Misafir askeri öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir.”