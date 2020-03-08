Ateşkesten sonra kaç ihlal oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonunun çalışmaları kapsamında Rusya’nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgilendirme bülteninde, Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk komisyonu çalışmaları kapsamında, Rusya’nın son 24 saat içinde 8 ateşkes ihlali tespit ettiğini, Türkiye tarafından ise herhangi bir ihlal kaydedilmediği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Suriye’deki ateşkesi izleyen Rus-Türk ortak komisyonundaki Rus tarafı, Lazkiye’de 4, Halep’te 3 ve İdlib’de 1 olmak üzere toplam 8 ateşkes ihlali tespit etti. Türk tarafı ise ihlallere ilişkin herhangi bir bilgilendirmede bulunmadı.”
Odatv.com
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