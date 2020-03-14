AVM'lerden virüs kararı

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespitinden sonra salgın ihtimali üzerine inlemler artırılmaya başlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'ler saat 12.00-20.00 saatleri arasında açık olacağı, çocuk oyun parklarının ise kapalı olacağı bildirildi.



Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerde alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonucunda AVM'lerde 10.00-22.00 olan çalışma saatleri 12.00-20.00 olarak belirlendi. Tedbirler kapsamına çocuk oyun parkları kapalı olacak, mağazalar dezenfekte edilecek.

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