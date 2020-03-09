Avukatlar harekete geçti

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Sorumlu Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan ve çeşitli medya organlarında da yayımlanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Barış Pehlivan, tutuklanmasının ardından götürüldüğü Silivri Cezaevi’nde bir infaz koruma memurunun kötü muamelesine maruz kalmıştı. Cezaevi girişinde, Barış Pehlivan’a aşağılayıcı ifadeler kullanan infaz koruma memuru, Pehlivan’ın sırtına iki kez sertçe vurmuştu.

“‘SEN KİM OLUYORSUN BEN DEVLETİM’ MİNVALİNDE CÜMLELER KURARAK BAĞIRMAYA BAŞLAMIŞTIR”

Bugün Barış Pehlivan’ın avukatları konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda yaşanan olay şöyle anlatıldı:

“Tutuklama kararının ardından saat 23:00 sularında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na ulaştırılan Müvekkilimiz, ‘kayıt işlemleri sırasında’ Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun kaba ve aşağılayıcı tavırlarıyla karşılaşmıştır. İlk etapta duymazlıktan gelen Müvekkil, Şüpheli İnfaz Koruma Memurunun rencide edici tavırlarını sürdürmesi üzerine kendisini kibarca uyarmış ancak Şüpheli bu kez de Müvekkile ‘SEN KİM OLUYORSUN? BEN DEVLETİM!’ minvalinde cümleler kurarak bağırmaya başlamıştır.