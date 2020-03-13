AYM'den 9 yıl sonra karar

Anayasa Mahkemesi, Hopa eyleminde polis şiddeti hakkında ihlal kararı verdi. Mahkeme, Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan olayları protesto etmek isteyen gruba müdahale sırasındaki yaralanmaları “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” olarak niteleyip 14 göstericiye 15’er bin TL’ye kadar tazminat ödenmesine hükmetti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; Yüksek Mahkeme, emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan olayları protesto etmek isteyen gruba müdahale sırasındaki yaralanmaları “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele” olarak nitelendirdi.

Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın geldiği Artvin’in Hopa ilçesinde 31 Mayıs 2011’de düzenlenen protesto gösterisine katılan emekli öğretmen Lokumcu, polis müdahalesi sonucunda yaşamını yitirdi. Bu durumu protesto etmek için Ankara’da Sakarya Caddesi’nde toplanan sivil toplum örgütleri, AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. İl başkanlığı önüne siyah çelenk konularak basın açıklaması yapılmasına izin vermeyen polis, gruba müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA YAPILSIN KARARI

Grup dağılırken, arasında gözlemci avukat Bülent Teoman Özkan’ın bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı. Eylemciler, polis otobüsünde darp edildiklerini, tacize uğradıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polisin otobüs içinde eylemcilere dönük kötü muamelesi o dönem haberlere taşındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polisler hakkındaki şikâyetle ilgili 29 Eylül 2015’te takipsizlik kararı verdi. Bunun üzerine 18 eylemci, AYM’ye bireysel başvuruda bulundu.

AYM, polis müdahalesi nedeniyle 18 kişiden 14 başvurucunun “insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağı”nın ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme, 7 başvurucuya 6’şar bin TL, 3 eylemciye 9’ar bin TL, avukat Özkan’ın arasında bulunduğu 4 kişiye de 15’er bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Ayrıca kötü muamele yasağının ihlalinin ortadan kaldırılması amacıyla sorumlu polisler hakkında soruşturma yapılması için karar örneği Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.