08 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

Aynı FETÖ gibi “tutuklanacaklar listesi” veriliyor

Fatih Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden “Sırada Ümit Özdağ ve Soner Yalçın var. Sabredin” diyerek bir dönem FETÖ’nün yaptığı gibi liste verdi.

 

Fatih Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden “Sırada Ümit Özdağ ve Soner Yalçın var. Sabredin” diyerek bir dönem FETÖ’nün yaptığı gibi liste verdi.

Geçmişte Fetullah Gülen’e övgüler düzen Fatih Tezcan, sosyal medya hesabı üzerinden “Sırada Ümit Özdağ ve Soner Yalçın var. Sabredin” diyerek bir dönem FETÖ’nün yaptığı gibi liste verdi.

İşte o mesaj:

Öte yandan Fatih Tezcan, bugün yeniden gözaltına alınan gazeteci Murat Ağırel için önceki gün “tutuklandı” demiş ancak dediği Ağırel, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretleriyle gündeme gelen Fatih Tezcan’ın, son olarak “Virüsün büyüğü Anıtkabir’de” şeklindeki açıklaması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Geçmişte Fetullah Gülen’e övgüler düzen Tezcan, “Gülen’i günde 20 saat dinlerdim” demişti.

Odatv.com


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