Aynı saatte iki farklı yemin töreni

Cumhurbaşkanlığı seçimini tamamlayan ancak sandık tartışmalarını geride bırakamayan Afganistan bugün iki farklı yemin törenine sahne oldu.

Yüzde 50 barajını az bir farkla aşarak yüzde 50.64 ile ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçildiği ilan edilen ve mazbatasını alan Eşref Gani, başkent Kabil’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yemin ederek göreve başladı. Törene ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad dahil olmak üzere çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Gani’nin konuştuğu sırada iki patlama sesi duyuldu. Reuters haber ajansı, roket ateşlendiğinden şüphelenildiğini aktardı. Gani’nin zarar görmediği belirtildi.

KENDİ TÖRENİNİ DÜZENLEDİ

Öte yandan "şaibeli oylara" işaret ederek sonuçları tanımayan ve kendi zaferini ilan eden Abdullah Abdullah da Kabil’deki törenle aynı saatte "paralel" bir yemin töreni gerçekleştirdi.