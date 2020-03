Bandırma Vapuru yolculuğuna devam ediyor

Kosta Kortidis'in yazıp yönettiği “Bandırma Vapuru” oyunu yolculuğuna devam ediyor. Bandırma Vapurunu, Türkiye’nin kurtuluş ve kuruluşu ile simgeleştiren oyun, Bandırma Vapurunun Türkiye ile birlikte yolculuğuna devam ettiğini anlatıyor. Atatürk’ün milli mücadele için Samsun’a çıkışının yüzüncü yılında, kurtuluş mücadelesini başlatmış bu kahramanlara bir saygının ifadesini olan oyun, seyircilere duygu dolu anlar yaşatıyor ve bizi o günlere götürüyor.

Bandırma Vapuruna farklı bir açıdan yaklaşan oyun özellikle Cumhuriyet ile Bandırma Vapuru ile kurduğu bağ çok canlı bir anlatım sağlamış ve Cumhuriyetin devamlılığı fikrine çok güzel bir vurgu yapmış. Hikâyesi ve sunumu ile Kurtuluş Mücadelesini başlatmış kahramanlarımıza olan saygımızı sunmamıza imkân veren bu oyunu yazan, yöneten ve oynayanlara teşekkürler.

Duru Tiyatrosunda sahnelenen oyunda, tiyatro oyuncusu Gamze Yarka ve gazeteci Nazım Alpman da izleyenler arasındaydı.

OYUN ÖZETİ

Bandırma Vapuru bir semboldür! Bir başlangıç! Bir ideal! Bandırma Vapuru; Cumhuriyet ateşinin nefesidir, özü, kıvılcımı! Bandırma Vapuru; Türkiye Cumhuriyeti’nin ta kendisidir! Yüzüncü yılını idrak ettiğimiz Milli Mücadele ateşinin başlangıç noktası olan Bandırma Vapuru ve Büyük Atatürk’ün Samsun’a çıkışını; bir teşekkür, bir minnet ve ulusumuzun tamamına bir hediye olarak sahneye taşıyor ve Cumhuriyetimizi selamlıyoruz! Yüzüncü yılın ateşinin sadece bir günde değil, ortak bir milli şuurla daimi ve kalıcı coşkusunu perçinlemek adına tüm Milli Mücadele Kahramanlarımızı selamlıyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz! Bandırma Vapuru ile yıllarca sürmesi gereken milli şuuru ve hatırasını daimi kılmak istiyoruz! Sadece 19 Mayıs günü değil, Samsun’a ayak basmanın sonsuz yürüyüşte daimi suretle akıllara mıh gibi kazınmasını istiyoruz! Her gün Samsun, her gün Bandırma Vapuru ve her gün Türkiye Cumhuriyeti demek istiyoruz!



Bandırma Vapuru eserimiz bir birliğin, bir bütünleşmenin ve aydınlanmanın sembolüdür! Milli şuuru, gerçek vatan sevgisini ve fedakarlığı anlatır! Ulus bilincini ilerici ve evrensel bir yaklaşımla vurgular! Bir ve bütün olmayı, birlikte hareket etmenin ulus doğurduğunu vurgular! Yerelden çıkan fikrin, ulusal düzeydeki yansımasını ve evrensel değerlere ulaşmasını anlatır! Tüm dünyaya örnek olan Türkiye Kurtuluş ve Kuruluş Destanı’nı yine onun hak ettiği ölçüde destansı bir anlatımla seyirciyle buluşturur!



Tarihimizin dönüm noktasını temel alan Bandırma Vapuru oyununda, düşle gerçek, hayal ile ideal buluşurken, seyirciyi çokça gülümsetecek ve düşündürecek noktalar dikkat çekiyor!