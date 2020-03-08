Barış Terkoğlu'nun yaşadıkları "ileri demokrasi"mizin "çok ileri" bir örneği

NOT: Bu söyleşi Barış Terkoğlu'nun tutuklandığı günün sabahında yapılmıştır. (Henüz Barış Pehlivan'ın Savcılık tarafından ifadesinin alınmadığı saatlerde.)

Nurzen Amuran: Değerli okurlar, önce bir analizle söyleşiye başlamak istiyorum. Daha sonra gündemdeki olayların değerlendirmelerini avukat İstanbul Barosu eski Başkanı Sayın Turgut Kazan'a soracağım.

Bir gazetecide bulunması gereken vasıflar neler olmalı diye sorulsa verilecek yanıtta sıralanacak değerlerin özelliklerin tümü Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nda var. Bir gazetecinin 60-70 yaşındaki bilgi birikimine sahip bu iki değerli gazeteciye ben "Genç duayenler" adını vermiştim. FETÖ için verdikleri mücadelede yazdıkları kitaplarda dayandıkları belgeler; sözde iddialar sahte deliller olmayıp gerçeklere dayanmakta. Eğer FETÖ mücadelesi gerçekten yapılıyorsa bu iki gazeteciye teşekkür edilmesi gerekirdi. O zaman şu soru sorulabilir: FETÖ yapılanmasının devletin en önemli kurumlarına kadar sızmasına neden müsaade edildi ve verilen mücadele neden inandırıcı gelmiyor? Mücadele sözde mi yapılıyor yoksa hala devletin içinde yaşamaya devam mı ediyor? Çünkü Barış Terkoğlu hakkında tutuklanma kararı verilecek kadar önemli görülen son dava konusu, açıklanmış bir olayın gereken bütün titizliği göstererek haber yapılmasıdır. Daha önce yapılan açıklamalarla bu haberin zaten gizliliği kalmamıştır. Ayrıca toplumsal sorumluluğu akıllarında ve yüreklerinde hisseden bu iki gazeteci kardeşimiz neyin gizli olduğunu neyin güvenlik adına önemli olduğunu bilmeyecek kadar cehalet içinde olabilir mi? Bu haber iddia edilen yasal düzenlemenin konusu olarak değerlendirilmemeliydi. Bu dava nedeniyle tutuklanan Hülya Kılınç da "amatör heyecanla" yürüttüğü mesleğinin ilk yıllarında böyle bir haksızlığa maruz bırakılmamalıydı. Üstelik FETÖ dönemlerinin yöntemiyle. Eğer yargı bu yanlıştan dönmezse yargı reformlarının inandırıcılığı nasıl sağlanacaktır? Yargı reformlarının sadece sözde kalması sistemin ne denli aksak olduğunu ortaya koyacak, demokrasimize gölge düşürmeye devam edecektir. Bir başka açıdan soruyorum, acaba Barış'lar yakında kitap haline gelecek çalışmalarında birilerinin ayağına mı basacaklar ki bu dava ile engellenmeye, korkutulmaya çalışıldılar. Ama ben biliyorum ki yargı ne karar verirse versin Onlar daha daha çok araştırıp daha çok çalışacak ve kendi değerlendirmeleri kendi yorumlarıyla bu ülkenin nice sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaklardır. Çünkü özgürlük beyinle başlar beyinle biter. Duvarlar özgürlüklerin sınırlarını çizemez.

Sayın Turgut Kazan Barış Terkoğlu'nun gece yarısı gözaltına alındığı haberini duyduğunuz anda ne düşündünüz?

Turgut Kazan: Tabii, biz Türkiye’de hiç olmaması gereken, olamayacak uygulamalara adeta alıştık, alıştırıldık. Bu nedenle, hep olamayacak örnekleri yaşıyoruz. Nitekim, gazeteci Barış Terkoğlu’nun, savcılık telefonuyla gece karanlığında gözaltına alınıp Vatan/Emniyete götürülmesi ve sonra yine gece yarısı tutuklanması benzer bir durumdur. Yakalama koşulları aranmadan gözaltına alınması ve suçluluğuna kuvvetli belirti bulunmadığı gibi, yasal hiçbir neden yokken tutuklanması, herhalde ileri demokrasimizin yeni ve çok ileri bir örneğidir. İşte, Türkiye’mizde yargının durumu budur.

Amuran: Gelişmelere göre sevgili Barış Terkoğlu'nun durumunu ilerdeki söyleşilerimizde davanın gelişmesine bağlı olarak detaylı olarak inceleyeceğiz. Gazeteci olarak davanın peşini bırakmayacağız. Bugün sizinle yargımızın durumunu konuşacağız ama geçen hafta, Suriye'de yüreğimizi yakan acılarla sarsıldık ve gözlerimiz TBMM'ye yöneldi. Oradaki gelişmeleri nasıl değerlendirdiniz?

Kazan: Bir kere, TBMM’nin 02.10.2014 günlü ve 1071 sayılı kararına konu olan ve en son 30.10.2019 günü bir yıl daha uzatılan tezkere, (savaş değil) asker gönderme yetkisi vermiştir. Oysa, yaşananların savaş boyutuna ulaştığı söylendi, TBMM’den önce bu yetkinin de alınması gerekirdi.

Ayrıca, 03.03.2020 günlü TBMM toplantısının açık yapılması daha doğru olacaktı. Bütün bir toplum, yaşananları/yapılanları değerlendirme imkanı bulacaktı. Ve o toplantıda doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı, Meclis’i bilgilendirmeliydi. Çünkü, Anayasa’nın 92, 104 ve 117. maddeleri uyarınca, (ısrarla sürdürülen bir yanlışın aksine) Başkomutanlık TBMM’nin manevi şahsiyetine aittir. Ve yine anayasanın diliyle bu başkomutanlık Cumhurbaşkanı tarafından temsil edilir. Dolayısıyla, savaşa/barışa, yabancı ülkelere asker göndermeye TBMM karar verdiği için, o Meclis kararını yürüten ve başkomutanlığı meclis adına temsil eden Sayın Cumhurbaşkanı toplantıya katılıp gerekli açıklamaları yapmalıydı. Böyle bir görevin atanmışlar tarafından yerine getirilmesi, olacak şey değildir.

Amuran: Meclis’te kapalı oturumdan sonra ertesi gün genel kurulda tatsız olaylar kavgalar çıktı ve gerilim, açılan davalarla devam edecek görünüyor. Biz bu olaylardan yola çıkarak hukuki bir analiz yapmanızı isteyeceğiz. TCK m. 299’da yer alan cumhurbaşkanına hakaret suçuna dayanarak açılan başka davalar da var. Geçenlerde bir sohbet sırasında sevgili dostum Prof. Dr. Durmuş Terzcan, AİHM'in bir kararını anımsattı. Sarkozy'e yapılan bir hakaret nedeniyle Fransız yargısı tarafından verilen mahkumiyet kararına karşı itiraz da AİHM bir karar vermiş. Siyasetçilere karşı eleştiri sınırlarının geniş olması gerektiğini vurgulamış, Fransa'yı mahkum etmiş. Burada önemli olan, bu karardan sonra Fransız Parlamentosu'nun 1881 tarihli Basın Kanunu’ndan cumhurbaşkanına hakaret suçunu çıkarması. Bizde ise yargı reformu konuşulurken TCK’daki 299. maddede yer alan düzenlemenin de ele alınması gerekmez mi? Çünkü yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı artık bir parti başkanıdır, siyasetçidir. Bu konuda neler diyeceksiniz?

Kazan: TCK’nın 299. maddesi ve Cumhurbaşkanına hakaret uygulamasını biraz ayrıntılı ele alıp cevaplamak gerekiyor. Çünkü, Cumhurbaşkanının özellikle parti başkanı olabileceği yolundaki değişiklik, bu sorunu arttırıp ağırlaştırdı. Cumhurbaşkanı her gün, değişik mekanlarda siyasal nitelikli konuşmalar yapıyor, muhalif parti liderine çok ağır eleştiriler yöneltiyor. Dolayısıyla, kimileri bu eleştirileri cevaplama ihtiyacı duyuyor. Özellikle TBMM’de kavgalara yol açan yeni durumu, sizin bana sunduğunuz EON v.FRANSA kararıyla birlikte ele alıp değerlendirmek doğru olacaktır.

Hemen belirtelim ki, ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı, demokratik toplumların temel direğidir ve çok önemlidir. AİHM ifade özgürlüğünü, demokratik bir düzenin olmazsa/olmazı, demokrasinin ayrılmaz parçası sayıyor. Büyük çoğunluğun benimsediği, zararsız, kimseyi rahatsız etmeyen görüşlerin değil, sarsıcı/şoke edici, hatta saldırgan görüşlerin de özgürce ifade edilebilmeleri gerektiğini belirtiyor. Örneğin, çok bilinen ve sürekli alıntı yapılan/aktarılan Handyside/Birleşik Krallık kararında aynen şöyle deniliyor:

“İfade özgürlüğü, demokratik toplumun en temel esaslarındandır; böyle bir toplumun ilerlemesinin ve her insanın gelişiminin temel koşullarından biridir… Sadece olumlu karşılanan ya da kimseye saldırgan gelmeyen ya da insanların kayıtsız kalabildiği ‘bilgi’ ve ‘fikirler’ için değil, devlet veya halkın herhangi bir kesimi için saldırgan görünen sarsıcı nitelik taşıyan ya da rahatsız edici olan fikirler için de geçerlidir.

Mahkemeye göre toplum tarafından hoş görülmeyen, şok edici, rahatsız edici, beğenilmeyen görüş ve düşüncelerin de özgürce ifadesi, demokratik bir toplumun olmazsa olmazları olan, çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğinin gerekleridir.” (07.12.1976 GÜNLÜ VE b.No: 5493/72 sayılı Handyside-Birleşik Krallık kararı, paragraf 49)

Yine AİHM kararları, bütün eylemleri halkın denetimine açık olması gereken siyasileri diğer kişilerden farklı değerlendiriyor ve onların çok ağır eleştirilere de katlanmak zorunda olduğunu belirtiyor. Nitekim, Lingens-Avusturya ve Oberschlick kararlarında hep bu değerlendirme yapılıyor. Örneğin, Lingens kararında aynen şöyle deniliyor:

“Siyasal hayatta rol alan kişiler, kaçınılmaz olarak olaylar ve davranışları bakımından hem gazetecileri hem de geniş kitlelerin dikkatini çekerler… O halde, bir siyasetçiye yönelik eleştirilerin kabul edilebilir sınırları, özel bir şahsa yönelik eleştiri sınırına göre daha geniştir. Bir siyasetçi, özel şahıstan farklı olarak, her sözünü ve eylemini bilerek ve kaçınılmaz bir biçimde, gazetecilerin ve halkın denetimine açar; bu nedenle daha geniş bir hoşgörü göstermek zorundadır.” (AİHM’nin 08.07.1986 gün ve 9815/82 başvuru sayılı kararı)

Örneğin, bu karara konu olayda, başvurucu eski başbakan için, “en adi türden fırsatçılık”, “ahlaksızca” ve “utanç verici” gibi ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargılanıp hüküm giymiştir. AİHM olgularla değer yargıları arasında ayrım yapılması gerektiğini belirterek, böyle bir durumda siyasiyi korumanın mı/yoksa siyasi sorunları açık bir biçimde konuşma imkanı sağlamanın mı (toplumsal açıdan) daha yararlı olacağı tartışılarak sonuca varılmalı diyor. Ve “Lingens’in ifade özgürlüğüne müdahalenin demokratik toplumda gerekli bir müdahale olmadığını” vurgulayarak ihlal kararı veriyor. Aynı yaklaşımı 23.05.1991 günlü Oberschlick kararında da görüyoruz. Yine politikacının yararı ile tartışma konusu sorunların yayınlanmayla sağlanacak kamusal yarar karşılaştırılıyor, halkın yararının tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor. Ve ihlal kararı verilirken, aynen şöyle deniliyor:

“Politikacı şahsi sıfatla hareket etmediği zamanlarda bile, kendi şerefinin korunması hakkına sahip olduğu halde, bu koruma siyasal konuların açıkça tartışılmasından doğacak yarar ile dengelenmesi gerekir. (…)olayda suç ihbarı metninin dergide yayınlanması halkın menfaatiyle ilgili bir siyasal sorun hakkında kamusal tartışmaya katkıda bulunmuştur. (…)Başvurucu olaylara dair doğru beyanlarda bulunduktan sonra bunlara değer yargılarını eklemiştir. (…)Demokratik toplumda gerekli olmayan müdahale nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna varılmalıdır.” (AİHM’nin 23.05.1991 gün ve 265 sıra nolu kararı)

Gerçekten, ifade özgürlüğü demokratik toplumun “olmazsa olmaz” bir değeridir. Atıf yaptığımız AİHM kararları dışında Türkiye’yle ilgili başka başvurularda da, dile getirilip ihlal kararı verilmiştir. Ağır eleştiri, muhatabı rahatsız eden/şoke eden/saldırgan sözler hep ifade özgürlüğü kapsamında sayılmıştır. Örneğin, 21.02.2012 günlü Tuşalp/Türkiye kararında “kullanılan ifadelerin kamuoyunda tartışılan olay ve gelişmelerle ilgili değer yargıları olduğu” ve “saldırgan ifadelerin bile bir stil(uslüp) olarak kullanılabileceği”, “dolayısıyla ifade biçimi olan üslubun içeriğiyle birlikte korunması gerektiği” belirtilerek yine rencide eden/şoke eden/rahatsız eden fikirlerin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğu, özellikle kamusal görev yapanların, örneğin belediye başkanlarının ve siyasete soyunanların, milletvekili aday adaylarının, bakanların bu tür ağır/rencide edici/şoke eden eleştirilere katlanmak zorunda oldukları açıklanmıştır. (Örneğin Aydın Tatlav/Türkiye, Başkaya ve Okçuoğlu/Türkiye, Faruk Temel/Türkiye kararlarında da aynı değerlendirme yapılmıştır.)

Ve AİHM’in EON/Fransa kararında da bu anlayış tekrarlanıyor. Önce, General De Gaulle’in Cumhurbaşkanlığı sonrası, G. Pompidou zamanında yalnızca bir dava açıldığını, 1974/2007 yılları arasında V. Giscard d’Estaing, F. Mitterand ve J. Chirac zamanında hiç dava açılmadığını öğreniyoruz. Olayda, Cumhurbaşkanı korteji geçerken, “defol git, gerizekalı” pankartı taşıyan Herve EON 30 Avro para cezasına çarptırılmış olup bu ceza ertelenmiştir.

AİHM, başvurucunun cezalandırılması durumunda, demokratik toplumun olmazsa olmazı sayılan toplumsal tartışmalar ve hiciv yoluyla yapılacak çıkışlar için caydırıcı bir etki doğabileceği ihtimalini vurgulayarak, cezalandırma yoluna başvurmanın hedeflenen amaçla orantılı olmadığını, dolayısıyla demokratik toplum ilkesiyle bağdaşmayacağını belirterek ihlal kararı vermiştir. Çünkü, pankarttaki ifade 6 ay kadar önce, bir ziyaret sırasında elini sıkmayı reddeden kişiye karşı, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmış ve medyada çok yoğun tartışmalara yol açmıştı. Eon böylece Cumhurbaşkanına tepki göstermiş oluyordu. İşte AİHM, bu davranışı hiciv yoluyla siyasal nitelikli eleştiri saymıştır. (EON u. FRANSA, Başvuru No:26118/10 sayı ve 14.03.2013 günlü karar)

Demek ki, hakaret veya iftira suçlamasını değerlendirirken, öncelikle ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkını kullanan kişiyi cezalandırmanın demokratik toplumun olmazsa olmazı toplumsal tartışma, hiciv ve ironi yoluyla yapılacak çıkışlara caydırıcı etki yaratıp yaratmayacağını düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca, Türkiye için ceza davası dışında, hakaret iddiasıyla açılan tazminat davaları da sorun olmaya başlamıştır. Çok yüksek tazminatlar istenmesi ve öldürücü/caydırıcı miktarda tazminatlara hükmedilmesi, kesinlikle AİHM kararlarına aykırıdır. AYM’nin doğru bir yaklaşımla, bu yoldan dönülmesini sağlayıcı kararlar vermesi gerekir

Amuran: Sayın Kazan, sizinle geçmiş yıllara dönmek istiyorum. Daha sonra bugünkü yargıyı konuşalım. Mumcu'nun yazıları hep bugünleri anlatan yazılardı. Öngörüleri uyarıları hep bugünler içindi. Bugün yaşasaydı "ben sizi uyarmıştım" demez miydi? Uğur Mumcu'nun hukukçu kimliği, hem yazdığı kitapları ve araştırmaları için ışık tutmuş, hem de gazeteci-yazar kimliğini güçlendirmişti. Sevgili Uğur Mumcu'nun hem avukatı hem de dostuydunuz değil mi? Okurlarımızla paylaşacağınız ilginç anılarınız var mı?

Kazan: Doğrudur, Uğur Mumcu Türkiye’nin bugünlere sürüklendiğini, daha o günlerde gördüğü için, bizleri hep uyarmıştı. Zaten, O’nu bilen/tanıyan/okuyan kim varsa, sevgili Uğur’un daha o günlerde bütün bir toplumu uyarmayı görev saydığını tekrarlıyor. Dolayısıyla, bana da keşke Uğur yaşasaydı da, bu soruyu kendisi cevaplasaydı demek düşüyor.

Paylaşmamı istediğiniz “ilginç bir anı” için, Özal’ın Milli Savunma Bakanı Vuralhan’la ilgili olanı anlatmak isterim. Biliyorsunuz, Özal “benim halkım işini bilir” özdeyişiyle tanınmıştı. Ve “işi bilen” bir bakanı İsmail Özdağlar, bond çanta dolu parayı alırken yakalandı. Anayasa Mahkemesi’nde yargılandı, mahkum oldu. Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan da, başka bir “iş bilen” olarak, zırhlı araç alımındaki rolü nedeniyle tartışıldı. Araçların tümü kesinlikle zırhlı değildi. Sıkılan her kurşun delip geçiyordu. Uğur Mumcu çalıştı/araştırdı, bu gerçeği ortaya çıkardı. Yazdı, açıkladı. Ve bu kadarla kalmadı, incelemeler sırasında, inanılmaz bir pisliğe daha ulaştı. O günkü İslamcı hükümetin bakanı Vuralhan, İsviçre’de randevu evi işleten bir şirketin ortağıydı. Sevgili Uğur, İsviçre Ticaret Odası belgeleriyle, bu inanılmaz ortaklığı açıkladı.

Tabii, Türkiye’de koskoca bir Milli Savunma Bakanı için, böyle şeyler söylenemez. Belgelere dayalı yolsuzluğa hesap sormazlar, söyleyeni cezalandırmaya kalkarlar. Hemen şikayetçi oldular, ceza davası açıldı. Ama, o günler bu günlerden biraz farklıydı. Öyle kolay kolay talimatla sonuç alamazlardı ve alamadılar. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi. Katılan taraf bu kararı temyiz etti. Uğur Yargıtay sonucunu heyecanla bekliyordu. Çünkü, eğer onama çıkarsa, mücadelesi yargı organınca da doğrulanmış olacaktı. Bir Cuma akşamı, Adalet Bakanının İstanbul’da resepsiyonu vardı. Ben de katılmıştım. Yargıç yanıma geldi, gözünüz aydın diyerek, o beraat kararının onandığını söyledi. Ama ben, yargıç başka dosyayla karıştırmış olabilir, pazartesi günü karar örneğini aldıktan sonra, Uğur’a durumu bildireyim diye düşündüm. Ne yazık ki, sevgili Uğur için o pazartesi olmadı. Pazar günü bombayı patlatıp O’nu bizlerden ayırdılar. Dolayısıyla, Uğur Mumcu çok merak ettiği o Yargıtay kararını öğrenmedi. Tabii, çok acı/trajik bir anı oldu, ama beni çok etkilediği için, aktarmayı görev saydım.

Amuran: Aydınların gazetecilerin yazarların ve gençlerin 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde neler yaşadıklarını biliyoruz. İçimize sindiremediğimiz hukuk düzenlemeleri vardı ve yasalar uygulanıyordu. Hukuksuzluk yasalardaydı. Mahkeme kararlarının ne olacağı az çok biliniyordu. O dönemlere ait aklınızda kalan ilginç kararlar var mı?

Kazan: 12 Mart/12 Eylül darbe dönemlerinde hiç değilse yasaların uygulandığını belirterek, neler yaşandığını gösterir örnekler vermemi istiyorsunuz. Doğrusu, TBMM’ndeki bir Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda da, benzer bir değerlendirme yapılmıştı. Nimet Baş’ın başkan olduğu o komisyona, dinlemek için beni de çağırmışlardı. Kendi ilgi alanımda düşünce ve önerimi açıkladım. Tabii hep yargı uygulamaları üzerinde durdum. Örneğin, sanık olarak yargılandığım davada, bir er beni duruşma yargıcının odasına davet ettiğini söyledi. Ben çok şaşırdım, arkadaşlarım çok şaşırdı. Odaya gittim. Kıdemli Yargıç Yarbay Süha Umurhan’dı. Buyurun oturun, bir kahve içip sohbet edelim dedi. Ve hemen biz bu işi severek mi yapıyoruz, çoluk/çocuk var, yarbay olarak emekli olmak var, albay olarak emekli olmak var diye devam etti. Daha yeni rahmetli Prof. Dr. Mümtaz Soysal’ı ders kitabı nedeniyle, 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmışlardı. Gelecek günler için, bizim bu durumu anlayışla karşılamamızı bekliyordu. Dondum kaldım. Salim Başok gibi, Ali Elverdi gibi sözüm ona yargılayıcıları asla unutmayalım/unutturmayalım, yazalım/çizelim, çocuklarının/torunlarının utanç duyacakları bir ortamı yaratmaya çalışalım dedim. Bugün de aynı düşüncedeyim. Ve bütün yargıçlarla/savcıları duyarlı olma/hukuka uygun davranma konusunda uyarmayı görev sayıyorum.

Komisyonda Başkan Nimet Baş, bana bir soru sordu. Dinlediğimiz bazı hukukçular, sıkıyönetim mahkemelerinin özel yetkili mahkemelerden daha adil olduğunu söylediler, siz bu görüşe katılıyor musunuz dedi. Ben askeri mahkemelerle adalet kavramının birleşemeyeceğini belirterek, ancak hangisi daha kötüdür sorusu sorulabileceğini söyledim. Ve devamla, 12 Eylül yargılamalarından daha kötüsü olamayacağını düşünürdüm. Oysa, özel yetkili mahkemeleri tanıyınca, kötünün de kötüsünün her zaman olabileceğini gördüm. Dolayısıyla, özel yetkili mahkemeler, yani o günkü FETÖ’cü yargı, kesinlikle sıkıyönetim askeri mahkemelerinden daha kötüdür dedim. Ve ne yazık ki, bugünküler de özel yetkili FETÖ’cü yargıdan daha kötüdür. Çünkü, FETÖ’cü savcı ve yargıçlar sahte delil üretiyor, o sahte delillere dayanılarak dava açılıp hüküm kuruluyordu. Bizler de savunma olarak, dayanılan delillerin sahteliğini kanıtlayıp, müvekkillerimizin nasıl bir haksızlığa uğradığını anlatma imkanı buluyorduk. Ve hiç değilse, kamuoyu gözünde müvekkilimizin haklılığını sağlamış oluyorduk. Şimdikilerse, bir delile dayanma gereksinimi duymadığı için, neyi/nasıl tartışacağımızı bilemiyoruz. Cezayı bastırıyorlar, oluyor, bitiyor. İlginç kararlar o kadar çok ki, onlardan örnek seçip anlatmak bu söyleşinin boyutlarına sığmaz. Sonradan kurulmuş yargı eliyle, Başbakan ve Bakanlar için idam kararı verilmesi var. Deniz Gezmiş ve arkadaşları hakkındaki, vahşet ve ilkellik örneği kararı var. Daha niceleri var.

Amuran: Günümüz yargısına dönelim: Savunmayı baskılamaya yönelik olarak savunma hakkını kullanırken suç işlediği iddiasıyla pek çok avukat bugün hükümlü veya tutuklu. Ne acıdır ki mesleki faaliyet kapsamında gerçekleştirdikleri fiiller nedeniyle çok ağır cezalar alan avukatlarımız var. Savunma hakkının dokunulmazlığı nasıl sağlanacaktır? Bugün, bir avukat olarak savunma hakkınızı etkin olarak kullanabildiğinizi düşünüyor musunuz?

Kazan: Hiç duraksamadan söyleyebilirim ki, günümüz yargısında savunmanın yeri yoktur. Sadece, Uluslar arası sözleşmeler, AİHM kararları ve çağdaş dünyadaki uygulamalar nedeniyle, avukatın varlığına katlanılması gerektiğini düşünüyorlar, o kadar. Soruşturma ve kovuşturmada, şüpheli ve sanığın avukatı olsun, vekaletnamesi dosyaya konsun ve görüntü şeklen tamamlansın yeter diyorlar. Örneğin, soruşturma aşamasında dosyayı belli medyaya servis ederken, avukata kesinlikle ve mutlaka yasaklıyorlar. Müvekkilinizin tam neyle suçlandığını, hangi delillere dayanıldığını görüp öğrenemiyorsunuz.

Yargılama aşamasında da, avukat bulunsun, ama öylece dursun/görünsün diyorlar. İstekleriniz dinlenmiyor ve asla kabul edilmiyor. Suçlamanın dayanağı niteliğindeki CD, belge ve başkaca delilleri toplama isteğiniz bile geri çevriliyor. Avukat suçlamaya ilişkin delili bizzat kendisi bulup dosyaya sununca da, o delili suç sayarak hemen dava açıyorlar. Böylece, müvekkilinizi savunurken sanık oluyorsunuz. Kimi zaman bu dava sonucu, kimi zaman örgüt üyeliği veya örgüte yardımla suçlanıyor, tutuklanıyor, yargılanıp cezalandırılıyorsunuz. Doğaldır ki, bu koşullarda savunma hakkı kullanılamıyor ve adil yargılanma hakkı kesinlikle çiğneniyor.

Amuran: Yargılama sürecinde tahliye kararlarından sonra, tutukluların serbest bırakılmadan yeniden bir başka dava nedeniyle tutukluluk kararı verilmesi alışkanlık haline getirildi. Yeniden bir dava açılacaksa o tutukluluk sürecinde açılması hukuken doğru değil mi? İstisna olarak bilinen tutukluluk hali cezalandırmanın bir yöntemi haline getirilmedi mi? Sözgelimi Osman Kavala kararı.

Kazan: Osman Kavala uygulamasına gelince, Türkiye’mizin bugünkü yargı klasiğini hiç eksiksiz görebiliyoruz. Bir kere, Kavala 04.10.2017 günü, iki ayrı suçlamayla, anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK/309) ve hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK/312) iddiasıyla tutuklanmıştır. Dosyaya baktığımız zaman, iki suçlama için de, suç tarihi olarak “2017” denildiğini görüyoruz. Gezi 2017 değil, 2013 yılında gerçekleştiğine göre, Kavala’yı tutuklayanların Gezi suçlamasını hiç düşünmedikleri apaçık anlaşılıyor.

Önce tutuklayalım, sonra bir sepete atarız demişler. Ama, Kavala’ya uygun başka sepet bulamayıp Gezi’ye karar kılmışlar. Ve suç tarihi olarak gösterdikleri 2017’den vazgeçip 2013’e dönmüşler. Dosyadaki bu bilgiler, bırakalım hukuk ilkelerini, suçlama/soruşturma ve kovuşturmada yasal kurallara bile hiç uyulmadığını gösteriyor.

Ve yine dosyaya bakınca, AİHM başvurusunda iki ayrı soruşturma yer aldığı için, kendilerince bir değerlendirme yapıp TCK/309 dosyasından 11.10.2019 günü res’en tahliye kararı verdiklerini öğreniyoruz. Mevcut delil durumu demişler, tutuklama artık ölçülü değil demişler ve tutukluluğa gerek kalmadığı anlaşıldığından vurgusuyla, kendileri tahliye etmişler. Ama, Beraat kararı fırtına koparınca, Kavala’nın öyle kolay kolay serbest bırakılamayacağını fark edip 4 ay önce söylediklerinin tam tersi bir değerlendirmeyle yeni bir tutuklama yolunu seçmişler. Böylece, bizler Türkiye’de yargının kimse için güvence olmadığını bir kez daha görüp öğrenmiş olduk.

FETÖ yargısı kararlarının gözden geçirilmesi, söyleşimizin sınırlarını çok aşar. Belki, ayrıca ele almak gerekebilir. Beraat kararı veren yargıçlarla ilgili soruşturma ise, yargıyı hepten esir alma arayışıdır. Asla kabul edilemez. Yargıyı etkileme suçu ise, zaten tek başına yargıyı siyasetin baskısından korumaya yetmez.

Amuran: Bağımsız yargı için yargı güvenliği için yargı reformu adıyla bazı düzenlemeler getirildi. Siz de "Reform, Anayasa’nın 146 ve 159. maddelerini değiştirmekle başlar." demiştiniz. Yargı reformunun öncelikleri başka neler olmalı?

Kazan: Biliyorsunuz, Türkiye’mizde çok büyük bir adalet açlığı yaşanıyor. İnsanlar adaleti özlemeyi aştılar, mücadelesini vermeye başladılar. Anketler apaçık ortada. Kimse yargıya güvenmiyor. Siyasal iktidar ise, bu arayışları cevaplıyormuş ve AB sürecindeki beklentileri karşılıyormuş izlenimi yaratmaya çalışıyor. Önce yargı etiği belgesi yayınladılar. Sonra, ilk yargı reformu paketini hazırlayıp yasalaştırdılar. Ama, alkışlarla bilgiye sunulan birinci paket beklentileri karşılamadı. İfade özgürlüğü gelecekti, hani nerede, gören var mı? Söylenen sözlerin hepsi, süslü sözlerden ibaretti. Hiç işe yaramadı, değişen bir şey olmadı.

Gerçekten bağımsız/tarafsız ve kaliteli yargıyı yaratmadıkça, adalete, güvenceli ve sağlam bir hukuk devletine, dolayısıyla demokrasiye ulaşamayız. Bu nedenle, HSK ile AYM’nin oluşumunu düzenleyen, anayasanın 146 ve 159. maddesini değiştirmek için hepimiz mücadele etmeliyiz. Söz konusu maddeler, büyük bir toplumsal mütabakatla değiştirilmeli ve tabii Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen tek adam yönetimi yerine, güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmelidir. Doğrusu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işleyişini gösteren tehlike dolu örnekleri, insanlarımıza açıklayıp anlatmak isterim. Ve yalnız bu amaçla bir söyleşi daha yapmak gerektiğini belirtmeyi görev sayıyorum.

Amuran: Elbette. Ayrıca Sevgili Barış Terkoğlu’nun davasıyla ilgili süreçteki gelişmeleri de sizinle de değerlendirmek isteriz. Hukuksal yorumlarınız ve analizleriniz önemli. Çok teşekkürler.

Kazan: Ben teşekkür ederim.

Nurzen Amuran

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