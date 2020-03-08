Başkan olduktan sonra ne kadar kaybetti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 2018’de başkan seçilmesinin ardından 850 milyon dolar olan serveti, 2020 yılında 700 milyon dolara düştü.

Forbes Türkiye dergisi, Türkiye’nin en zengin iş insanları listesini yayınladı. 100 kişilik listede Koç ailesinden 8 isim yer aldı.

150 MİLYON DOLAR KAYBETTİ

Rahmi Koç, 9. sırada liste yer alırken çocukları Ömer Koç 33, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olan Ali Koç’un ise 43. sırada bulunduğu görüldü. Koç Holding’den liste bulunan diğer isimler ise; Semahat Arsel, Suna Kıraç, İpek Kıraç, Aylin Elif Koç, Esra Çiğdem Koç.

Günboyu gazetesinden Ali Özyiğit’in haberine göre Ali Koç’un Fenerbahçe Başkanı seçilmeden önce kişisel serveti 850 milyon dolardı. 2020 yılına gelindiğinde ise Koç’un serveti 150 milyon dolar gerileyerek 700 milyon dolar oldu.

TFF BAŞKANI 9. SIRADA