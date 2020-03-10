10 MART 2020 SALI | Mobil Uygulamalar

Beklenen Şarkı: Koronavirüsü

“Kıriminli Recep Öztürk” diye tanınan şarkıcının yaptığı koronavirüs şarkısı sosyal medyada ilgi gördü.

 

“Kıriminli Recep Öztürk” diye tanınan şarkıcının yaptığı koronavirüs şarkısı sosyal medyada ilgi gördü.

“Korena Virüsü” adlı oyun havası, sosyal medyada eğlenceli mesajlarla paylaşıldı.

Şarkıda yarasa çorbasından yayıldığı iddia edilen koronavirüs konu edildi.

Çinlilere eleştirilerin yer aldığı şarkı şöyle:

Odatv.com  


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