Bekletme yalanının perde arkası

Rus devlet televizyonu Rossiya 1, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin Rusya ziyareti sırasında bekletildiği anların görüntülerini yayınlamıştı.

Paylaşılan görüntülerin kronometre ile yayımlanması dikkat çekmişti. Söz konusu görüntülere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Erdoğan ve yanındaki heyeti koridorda 2 dakikadan fazla bekletiyor.

Türk heyetine yapılan bu hareket sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu.

İşte tepki çeken o görüntüler:

"KASIT YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Brüksel ziyareti dönüşünde gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunmuş ve "Her ülkenin medyasında maalesef bu tür fevri örnekler yer alabiliyor. Ancak Türkiye ve Rusya ilişkileri bu tür medyatik manipülasyonlara kurban edilemez" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüntüler için, "Rus medyasının yaptığı şey saygısızlıktır" ifadelerini kullanmıştı.

“İÇERDEN DE SABOTE EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Rusya üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen akademisyen Mehmet Perinçek, görüntülere ilişkin uyarılarda bulundu.

Mehmet Perinçek, sosyal medyada “Türk-Rus ilişkileri, tek dışarıdan değil, içerden de sabote edilmeye çalışılıyor. Son Rossiya 1 ve Hatay konusunda Sputnik International rezaletleri, bunun örnekleri. Her iki taraf da içindeki bu yapıları temizlemeli. 20 gün önceki yazımda anlatmıştım” mesajını yayımladı.

İşte o mesaj:

“İŞBİRLİĞİNİ BALTALAMAK İSTEYEN GÜÇLER”

Mehmet Perinçek, Independent Türkçe için kaleme aldığı yazısında, “Tarihten günümüze Türk-Rus çatışması, her zaman iki ülkenin aleyhine sonuçlar doğurdu. Bu çatışmadan kazanan ise hep Batı oldu. Hatta Batı’nın bölgedeki planlarını hayata geçirmesi, hep bu çatışmanın kışkırtılmasına bağlıydı” ifadelerini kullanmıştı.

Perinçek, şu uyarılarda bulunmuştu:

“Her üç ülkede de işbirliğini baltalamak isteyen güçler olduğunu belirtmek gerekir. Rusya’da açıktan Batıcı çizgiye sahip güçler, beşinci kol olarak nitelendirilebilir, izole durumdadır ve bunların devletin politikalarını etkileme şansı yok denecek kadar azdır.

Ancak Putin’in çevresinde kümelenmiş liberal bir takımın olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu altıncı kol faaliyeti (basın içinde de yuvalanmıştır), Türkiye’yle krizlerin pususuna yatmıştır.

Türkiye’de bu eğilim kendini mezhepçilik üzerinden gösterirken, Türkiye’yle yaşanan sorunların üstüne körükle gidenler, Suriye’de de yok değildir.

Kendilerinin de bu tür yalanlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Suriye parlamentosunda emperyalist Ermeni soykırımı yalanının kabul edilmesi, bunun örneklerinden biridir.

Yapılan bir hata, iki ülkenin çıkarlarına mugayir, karşılıklı diğer hataları tetiklemektedir. Şehitlerimizle yaşadığımız acı, böyle bir kısırdöngünün sonucudur.”

Odatv.com