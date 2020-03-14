Putin o isimlerin yüksek maaşlarına itiraz etti: "Beni çok rahatsız ediyor"

Rusya Devlet Başkanı Putin, TASS’ın “20 Yıl-20 Soru” adlı röportaj dizisinde, iktidardaki 20’nci yılında kendisine yöneltilen sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

Türkrus’un haberine göre; Putin, "Gelir dağılımı eşitsizliğinin derinden hissedildiği Rusya'da devlet kontrolündeki bazı şirket yöneticileri neden çok yüksek maaşlar alıyor” sorusuna, “Dürüstçe konuşayım, beni de rahatsız ediyor. Ama durum göründüğü kadar basit değil” diye cevap verdi. Putin, büyük işletmelerde çok sayıda yabancı uzmanın çalıştığını ve bu uzmanları tutabilmek için uluslararası maaş standartlarını korumak gerektiğini, buna bağlı olarak şirketlerin yöneticilerinin de yüksek maaş aldıklarını söyledi. Putin, “O uzmanlara o yüksek maaşlar ödeniyorsa, onların patronları da daha fazla almalı” dedi.

"GÜNDE NE KAZANDIKLARINI BİLMİYORUM AMA ÇOK FAZLA"

Putin örnek olarak sivil havacılık sektörünü gösterdi. Rusya havayolu şirketleri de Boeing gibi uçaklarla uçma tecrübesine sahip yabancı pilotları işe alıyor ve bu insanları Rusya'da tutmanın tek yolu onlara uluslararası standartlarda maaş vermek. Yardımcı pilot maaşları bile bu yüzden 300-350 bin rubleden başlıyor.

Spikerin, “Ama top managerler günde 1 milyon ruble kazanıyor. Günde! Vladimir Vladimiroviç, bu çok fazla değil mi” ifadeleri üzerine Putin, “Günde ne kazandıklarını bilmiyorum ama sizinle aynı görüşteyim. Çok fazla” dedi.

Putin, 2018 verilerine göre, başkanlık görevi nedeniyle yıllık 8,6 milyon ruble (yaklaşık 132 bin dolar) kazanmıştı.