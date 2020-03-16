Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, bugünkü “Tam da ekonomi toparlanıyorken bu defa da koronavirüs devreye girdi” başlıklı yazısında salgının ekonomik boyutunu değerlendirdi.

Mehmet Barlas, “Açıkçası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerinde olmayı istemezdim...” ifadelerini kullandı. Barlas’ın “Kısacası koronavirüsü sadece can almıyor, bunun yanında can yakıcı ekonomik kayıplara da sebep oluyor” sözleri dikkat çekti.

İşte o yazı…

Açıkçası Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yerinde olmayı istemezdim... Düşünün ki her gün ve hatta her saat, bir kuyumcu özeniyle ekonominin gelişmesindeki engellerle boğuşup durdu. Enflasyon rakamları sonunda düşmeye başladı ve ekonomideki toparlanma başladı. Ama koronavirüsten kaynaklanan hastalığın bir salgına dönüşmemesi için alınan önlemler, ölçülmesi çok zor bir maliyeti ekonomimize yüklemeye başladı.

SONSUZ KAYIPLAR LİSTESİ

En başta bu yılki turizm gelirlerinden adeta vazgeçmiş gibi değil miyiz? THY'nin iptal edilen seferlerini ve Türkiye'ye gelmeleri engellenen ülkelerin vatandaşlarını şöyle bir düşünün... Önümüzdeki Paskalya tatilini bekleyen otel sahiplerinin hayal kırıklıklarının parasal bedelini hiç hesap ettiniz mi? İptal edilen toplantıları, kısıtlanan çalışma günlerini ve mesela seyircisiz futbol karşılaşmalarını düşünün... Gelir ve vergi kayıplarını hesaplamaya çalışın.