Berna Laçin’den “Hayal Satıcısı”

Aysa Prodüksiyon’u yapımı, Zehra İpşiroğlu yazıp, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Berna Laçin’in tek kişilik oyunu “Hayal Satıcısı”nı bugün Babasahne’de izleyicisiyle buluştu.

Berna Laçin’in rol aldığı oyun tek perde. “Hayal Satıcısı” oyunun adında hayal kelimesi geçse de oyunun anlattığı olabildiğince gerçekler. Çok ince mesajlar, tam yerine gelecek şekilde veriliyor. Ülkemizde kadına bakış ve kadının toplumdaki konumlandırılışı bir hikâye içinde seyirciye aktarılıyor.

Tiyatro sanatının avantajı ve güzelliği, oyunda sık sık seyirci ile temas kuruluyor. Seyirci ile kurulan temas hem seyirciyi oyun içinde tutuyor hem de oyunda anlatılan hikâyenin seyirciye daha iyi geçmesini sağlıyor. Berna Laçin hikâyenin içinde birçok güncel konuya inceden gönderme yapmayı unutmuyor. Bu kısımları seyirciden çok alkış alıyor. Çok aktif bir oyun olarak izlenmesi keyifli bir oyun olmuş. Hem genel konuların hem de güncel konuların harmanlandığı güzel bir hikaye olmuş. Oyun sonunda Berna Laçin dakikalarca ayakta alkışlandı.

Babasahne’de sahnelenen oyunu, Engin Uludağ, Rozet Hubeş, Ragıp Ertuğrul izleyenler arasındaydı.

Oyun Hakkında:

“Önce istediğine kendin inanacaksın, sonra başkalarını inandıracaksın, inanmayanların da kafasını kıracaksın”