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Berna Laçin’den “Hayal Satıcısı”

Aysa Prodüksiyon’u yapımı, Zehra İpşiroğlu yazıp, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Berna Laçin’in tek kişilik oyunu “Hayal Satıcısı”nı bugün Babasahne’de izleyicisiyle buluştu...

Berna Laçin’den “Hayal Satıcısı”

 

Aysa Prodüksiyon’u yapımı, Zehra İpşiroğlu yazıp, Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği ve Berna Laçin’in tek kişilik oyunu “Hayal Satıcısı”nı bugün Babasahne’de izleyicisiyle buluştu.

Berna Laçin’in rol aldığı oyun tek perde. “Hayal Satıcısı” oyunun adında hayal kelimesi geçse de oyunun anlattığı olabildiğince gerçekler. Çok ince mesajlar, tam yerine gelecek şekilde veriliyor. Ülkemizde kadına bakış ve kadının toplumdaki konumlandırılışı bir hikâye içinde seyirciye aktarılıyor.

Tiyatro sanatının avantajı ve güzelliği, oyunda sık sık seyirci ile temas kuruluyor. Seyirci ile kurulan temas hem seyirciyi oyun içinde tutuyor hem de oyunda anlatılan hikâyenin seyirciye daha iyi geçmesini sağlıyor. Berna Laçin hikâyenin içinde birçok güncel konuya inceden gönderme yapmayı unutmuyor. Bu kısımları seyirciden çok alkış alıyor. Çok aktif bir oyun olarak izlenmesi keyifli bir oyun olmuş. Hem genel konuların hem de güncel konuların harmanlandığı güzel bir hikaye olmuş. Oyun sonunda Berna Laçin dakikalarca ayakta alkışlandı.

Babasahne’de sahnelenen oyunu, Engin Uludağ, Rozet Hubeş, Ragıp Ertuğrul izleyenler arasındaydı.

Oyun Hakkında:

“Önce istediğine kendin inanacaksın, sonra başkalarını inandıracaksın, inanmayanların da kafasını kıracaksın”

Odun kral

Bir fal kahvesi, iki yaşam arasına sıkışıp kalmış bir kadın, gelenler-gidenler, içinde bulunduğu cendereden çıkamayanlar…

Hayal Satıcısı, gerçek bir yaşam hikâyesinden yola çıkarak kadınlığın ezberlenmiş söylemlerine ayna tutar. Hapsoldukları bu dünyadan çıkışı engelleyen görme biçimini, özellikle de eril dili ve yarattığı körlüğü sorgulatma çabasındadır. Oyunda da söylendiği gibi “Erkek dediğin katil olur olmasına ama kurban olamaz asla.”

Oyunun Künyesi:

Yazan: Zehra İpşiroğlu

Yöneten: Berfin Zenderlioğlu

Dramaturji:Berfin Zenderlioğlu/Berna Laçin

Müzik/Efekt: Burçak Çöllü

Dekor Tasarımı: Serkan Kavurt

Işık Tasarımı: Alev Topal

Afiş: Dilek Seferoğlu

Kostüm: Çolpan Butik Tasarım

Oyun Fotoğrafları: Dilan Bozyel

Reji Asistanı: Mia Elif Öcal

Oynayan: Berna Laçin

Gelecek Program:

09.03.2020 Pazartesi / 20:00

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi / Samsun

15.03.2020 Pazar / 19:00

Kozyatağı Kültür Merkezi / İstanbul

25.03.2020 Çarşamba / 20:30

Yunus Emre Kültür Merkezi / İstanbul

30.03.2020 Pazartesi / 20:30

Kenter Tiyatrosu / İstanbul

Nasuh Bektaş

Odatv.com


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