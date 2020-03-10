Canlı yayında "Sen Abdülhamid'i savundun" benzeri tartışma... "Bilmiyor boyuna posuna bak"

CNN Türk'te İsmail Saymaz'ın Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 1991 yılında Halkın Emek Partisine gönderdiği koalisyon teklifindeki Kürtlerle ilgili “kendi kaderlerini tayin hakkı” ile ilgili maddeyi hatırlatması üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Sosyal medyada bu görüntüler, Perinçek’in yıllar önce Ertuğrul Kürkçü ile girdiği “Sen Abdülhamid’i savundun” tartışmasının hatırlatılmasına neden oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın gündeme getirdiği Kürtlerle ilgili maddenin ayrılıkçı olmadığı aksine bütünleştirici bir teklif olduğunu söyleyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “federasyon” teklifiyle ilgili geçmişte hata yaptığını ancak bu hatadan döndüklerini söyledi.

AKP’nin geçmişte bugün de CHP'nin aynı hatayı tekrarladığını söyleyen Perinçek, Saymaz'ı provokatörlükle suçladı. Saymaz gibi isimlerin televizyonlara çıkarılmaması gerektiğini söylemesi üzerine müdahale moderatör Ercan Gürses'ten geldi. Gürses, Perinçek'e bu şekilde ithamlarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

Gürses'in bu sözleri Perinçek'i bir kez daha çileden çıkardı. "Bundan sonra böyle" diyerek Gürses'e sert sözlerle yüklenen Perinçek, Ermeni sorununu bitiren isim olduğunu, bugüne kadar böyle mücadele eden herhangi bir siyasi oluşumun bulunmadığını ileri sürdü.

İşte o anlar: