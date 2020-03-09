Erdoğan'dan annelere telefon: "Sizler dik durdunuz..."

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelere moral telefonu geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, annelerle telefonda görüştü.

Erdoğan, telefonda konuştuğu annelere, "Özellikle 6 ayı aşkın zamandır verdiğiniz bu kutlu mücadeleyi şahsım ve milletim adına tebrik ediyoru. Sizler yavruları adeta kucağından alınmış anneler olarak, 6 aydır haklı bir çile çekiyorsunuz. Ve bu çileye sabırla göğüs gerdiniz. Ve bunun yanında da çok ciddi bir direnişi, tarihin kayıtlarına düştünüz. Sizler dik durdunuz, onurlu duruşunuzu devam ettirdiniz. İnanıyorum ki, bu süreç içerisinde de Allah’ın izniyle yavrular teker teker gelmeye başladı. Temennimiz o dur ki, tüm annelerin babaların yavrularına kavuşmasıdır. Sizleri tebrik ediyorum” dedi.

BİR AİLE DAHA KAVUŞTU

Öte yandan, Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde 189 gündür oturma eylemi yapan ailelerden 2'sinin evladı daha ikna çalışmalarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan Tekoşin Açar, 5 yıl aradan sonra Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu.

Şırnak'tan gelen Sait Açar oğlu Haşim Açar için yine aynı kentten gelen Naime Dalmış ise kızı Tekoşin Açar için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemine 5 Mart günü katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün Haşim Açar Şanlıurfa'da, Tekoşin Açar ise Şırnak'ta PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.





İfade işlemleri tamamlanan Tekoşin Açar, Diyarbakır'da ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki buluşmada 5 yıl aradan sonra ilk kez kızıyla kucaklaşan Naime Dalmış duygulu anlar yaşadı. Kızına sarılan anne, sevinç gözyaşları döktü.

Teslim olan Haşim Açar'ın jandarmadaki sorgusu sürerken, Tekoşin Açar'ın ailesiyle buluşmasıyla evladına kavuşan aile sayısı 12 oldu. Haşim Açar'ın ise sorgusunun ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

Odatv.com