Bir haftada 4 binden fazla başvuru

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Altun, yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Altun, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir."

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