İstanbul beyefendisi hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Hatları vapurlarının tanınan siması “Burhan Pazarlama” lakaplı Burhan Demircan hayatını kaybetti.

7 yaşından beri İstanbul vapurlarında satıcılık yapan Burhan Demircan’ın kaybını İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından duyurdu.

"BİR İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK"

İBB tarafından yapılan duyuruda, “Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer ‘Burhan Pazarlama’ aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak” ifadeleri kullanıldı.

TRT Arşivi’nde yer alan görüntülerde, 1978 yılında Burhan Demircan ile yapılan röportaj ise şöyleydi:​



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