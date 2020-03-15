15 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

Bir siz eksiktiniz... IŞİD de virüs açıklaması yaptı

Terör örgütü IŞİD, Arapça yayınlanan haftalık El Naba bülteninde koronavirüs salgınına karşı üyelerine tavsiyeler yayınladı...

 

Terör örgütü IŞİD, Arapça yayınlanan haftalık El Naba bülteninde koronavirüs salgınına karşı üyelerine tavsiyeler yayınladı.

Tüm dünyada binlerce ölüme neden olan virüsle ilgili Suriye’deki terör örgütü de bir açıklama yaptı.

Hadis ve surelerden örnekler verilen bildiride örgüt, üyelerinden korona salgını olan ülkelere seyahat etmemelerini, bu ülkelerden dışarı çıkmamalarını, hapşırırken ve esnerken ağızlarını kapamalarını ve ellerini yüzlerini yıkamalarını söyledi.

Şu ana kadar Suriye’de yeni tip koronavirüse yakalananların olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Odatv.com


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