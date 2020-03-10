Putin kimlere gözdağı verdi... "Bize kılıçla gelenin ölümü kılıçtan olur"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidara gelişinin 20. yılı nedeniyle TASS ajansının hazırladığı “Putin’e 20 Soru” projesinde bu kez “Rusya’nın düşmanlarına” seslendi. Videosu salı günü yayınlanacak olan söyleşide Putin’in "düşmanlara sert mesajlar verdiği" bildirildi. Putin, 2. Dünya Savaşı gibi bir saldırı planlayan olursa, “Aynısını tekrarlarız” diyerek, Rusya’da sık kullanılan bir sloganı dile getirdi.

Türkrus sitesinin haberine göre, 2. Dünya Savaşı'nda faşist Almanya'nın SSCB'ye saldırısı bağlamında yorum yapan Putin’in söyleşide sarf ettiği bir cümle, Rus medyasından “anons” olarak altı çizilerek paylaşılıyor:

“Eğer birileri benzer bir şeyi tekrarlamaya cüret ederse, hazırız. Bize kılıçla gelenin ölümü kılıçtan olur."

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