Bizi depreme kim hazırlayacak

Kamu kimdir? sorusuna yanıt aradığınızda ne cevap veriyorsunuz. Kamu benim, kamu bizim öz kaynaklarımız, kamu bizi yönetenlere verdiğim irade, kamu devlet! Peki özel sektör kim? Neden koca bir ülkeyi yöneten devlet, bir şeyleri alır, satar ve “içimizden olmayan” birine bir arsayı, işletmeyi, yönetme, kontrol ve denetleme işini para kazanması için verir ve kendisinin yapamadığını ve/veya zarar ettiğinden; devlet içinde en karşı olanın bu olacağını söyleyerek, “el verir”. Burada el vermek anlamı zengin eder, peşkeş çeker anlamında kullanmak istediğimi ifade etmek isterim. Ayrıca içimizden olmayanda kamucu olmayan, devlet içinde kendini merkeze alarak sermaye birikimiyle kendini zengin eden ama binlerce kişiyi de sömürüp, fakirleştiren kişi anlamında kullanmıştır. Tüm bu kavramları açıklamamın nedeni Deprem konusuna bizi depreme kimin hazırlayacağı, konusunu irdelemek.

BİZİ DEPREME KİM HAZIRLAYACAK

Depremi devlet mi çözer yoksa özel sektör mü? sorusuna yanıt aramak istiyor olmam. Bu arada siz olsanız kimden çözüm beklerdiniz? Devlet benim devletim deyip, kamunun tüm kaynaklarını seferber edip, deprem-zemin-yapı etkileşimin kurulması için bakanlık bünyesinde bir talimat ile tüm belediyelerde bir deprem ve zemin laboratuvarı kurdurup, tüm yapıların ücretsiz kontrol edilmesini sağlamak çok mu zor? Bu işi yaparken de benim vergilerimle kurulmuş devletin ücretsiz ve kamusal bir hizmet verip, deprem karşısında gerekli önlemleri almasının var olma nedeni olduğunun bilinciyle yapmasını ne kadar çok istersiniz! Oysa devlet yapı kontrol işini önce 4708 sayılı yapı denetim kanunuyla özelleştirmiştir. Bu özelleştirme kararıyla sadece içimizden olmayan birilerine para kazandırmakla yetinmeyip, benim devletimin yapması gereken kontrol ve denetim işini de, “o” özelleştirerek devrettiğine bıraktı. Kamunun yapması gereken işte özelleştirildi. 2012 yılında yayınlanan Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun kapsamında 2013 yılında yürürlüğe giren riskli yapı tespiti özelleştirilmiştir. Yapılarımızın riskli olup olmadığına da içimizden olmayan birileri karar verecektir. Ortada yine hem ekonomik hem de idari açıdan yine bir kamu gücü yani devlet yoktur.

ÖRNEKLEMELER...

Devletimin yine olması gereken olay yerinde iş işten geçtikten sonra olması yani deprem olduktan ve binalar çöktükten veya bizler enkaz altındayken arama-kurtarma ekipleriyle mi gelmesini istersiniz? Yoksa, depremden önce Anayasımızın 17. maddesinde tanımlanan yaşama hakkının kutsallığı üzerinden gerekli önlemleri depremden önce alıp, yapılarımızı güvenli hale getirmesini mi? Ya da devletin bakanlığı veya belediyelerin kendi öz gücüyle mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla birlikte koordineli çalışıp, yetmezse üniversiteler ve meslek odalarından da destek alarak ve sorumluluk tanıyarak, depreme hazırlanmak çok mu zor? Ya da neden son bir yıl içinde meydana gelen birçok depremden (Silivri, Manisa, Elazığ, Van, Ankara vb.) sonra bile neden il/ilçelerdeki binaları AFAD veya ilgili belediyeler önceden kontrol etmedi de, binalar yıkıldıktan veya ağır-orta-hafif hasar tespitini depremden sonra gelip kamu gücüyle yapma gereği duyuyor? diye kendinize hiç mi sormadınız. Yani istenirse depremden öncede kamu gücüyle binalar kontol edilebiliyormuş. Ancak depremden sonra!!

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