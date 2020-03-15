Bizi depreme kim hazırlayacak

Kamu kimdir? sorusuna yanıt aradığınızda ne cevap veriyorsunuz. Kamu benim, kamu bizim öz kaynaklarımız, kamu bizi yönetenlere verdiğim irade, kamu devlet! Peki özel sektör kim? Neden koca bir ülkeyi yöneten devlet, bir şeyleri alır, satar ve “içimizden olmayan” birine bir arsayı, işletmeyi, yönetme, kontrol ve denetleme işini para kazanması için verir ve kendisinin yapamadığını ve/veya zarar ettiğinden; devlet içinde en karşı olanın bu olacağını söyleyerek, “el verir”. Burada el vermek anlamı zengin eder, peşkeş çeker anlamında kullanmak istediğimi ifade etmek isterim. Ayrıca içimizden olmayanda kamucu olmayan, devlet içinde kendini merkeze alarak sermaye birikimiyle kendini zengin eden ama binlerce kişiyi de sömürüp, fakirleştiren kişi anlamında kullanmıştır. Tüm bu kavramları açıklamamın nedeni Deprem konusuna bizi depreme kimin hazırlayacağı, konusunu irdelemek.
BİZİ DEPREME KİM HAZIRLAYACAK
Depremi devlet mi çözer yoksa özel sektör mü? sorusuna yanıt aramak istiyor olmam. Bu arada siz olsanız kimden çözüm beklerdiniz? Devlet benim devletim deyip, kamunun tüm kaynaklarını seferber edip, deprem-zemin-yapı etkileşimin kurulması için bakanlık bünyesinde bir talimat ile tüm belediyelerde bir deprem ve zemin laboratuvarı kurdurup, tüm yapıların ücretsiz kontrol edilmesini sağlamak çok mu zor? Bu işi yaparken de benim vergilerimle kurulmuş devletin ücretsiz ve kamusal bir hizmet verip, deprem karşısında gerekli önlemleri almasının var olma nedeni olduğunun bilinciyle yapmasını ne kadar çok istersiniz! Oysa devlet yapı kontrol işini önce 4708 sayılı yapı denetim kanunuyla özelleştirmiştir. Bu özelleştirme kararıyla sadece içimizden olmayan birilerine para kazandırmakla yetinmeyip, benim devletimin yapması gereken kontrol ve denetim işini de, “o” özelleştirerek devrettiğine bıraktı. Kamunun yapması gereken işte özelleştirildi. 2012 yılında yayınlanan Afet Riski Altindaki Alanlarin Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun kapsamında 2013 yılında yürürlüğe giren riskli yapı tespiti özelleştirilmiştir. Yapılarımızın riskli olup olmadığına da içimizden olmayan birileri karar verecektir. Ortada yine hem ekonomik hem de idari açıdan yine bir kamu gücü yani devlet yoktur.
ÖRNEKLEMELER...
Devletimin yine olması gereken olay yerinde iş işten geçtikten sonra olması yani deprem olduktan ve binalar çöktükten veya bizler enkaz altındayken arama-kurtarma ekipleriyle mi gelmesini istersiniz? Yoksa, depremden önce Anayasımızın 17. maddesinde tanımlanan yaşama hakkının kutsallığı üzerinden gerekli önlemleri depremden önce alıp, yapılarımızı güvenli hale getirmesini mi? Ya da devletin bakanlığı veya belediyelerin kendi öz gücüyle mühendis, mimar ve şehir plancılarıyla birlikte koordineli çalışıp, yetmezse üniversiteler ve meslek odalarından da destek alarak ve sorumluluk tanıyarak, depreme hazırlanmak çok mu zor? Ya da neden son bir yıl içinde meydana gelen birçok depremden (Silivri, Manisa, Elazığ, Van, Ankara vb.) sonra bile neden il/ilçelerdeki binaları AFAD veya ilgili belediyeler önceden kontrol etmedi de, binalar yıkıldıktan veya ağır-orta-hafif hasar tespitini depremden sonra gelip kamu gücüyle yapma gereği duyuyor? diye kendinize hiç mi sormadınız. Yani istenirse depremden öncede kamu gücüyle binalar kontol edilebiliyormuş. Ancak depremden sonra!!
KONU DEPREM OLUNCA NEDEN AVCILAR İLÇESİ HERGÜN BİR BAŞKA TELEVİZYON KANALINDA
En somut örneği vermek gerekirse, her deprem sonrası doğrudan gözlerin çevrildiği İstanbul ili Avcılar ilçesini izlediğimizde depreme hazırlıksızlık konusunu birkez daha anlıyoruz. Ama bu işin siyasi partisi de yok. Çünkü sorumlu sadece AKP iktidarı yani devlet gücü değil, aynı zamanda 21 yıldır ilçeyi yöneten CHP’li Avcılar (DSP’li aynı belediye başkanı da) belediyesi de deprem karşısında sınıfta kaldı. Neden diye sormak isterseniz, cevabı çok net!
Çünkü hergün televizyon ekranlarında Avcılar’daki binalarda demirin korozyona uğradığını ve betonun elle dokunulduğunda döküldüğünü veya son depremden sonra oluşan geniş çatlakların binada nasıl ilerlediğini görüyoruz. Peki belediye bu işi çözer mi? Ben pek ümitli değilim! Çünkü yine ortada kamu gücü yok. Belediye meclisi plan notlarını yayınlıyor. Ancak Büyükşehir belediyesi İmar ve Bayındırlık komisyonu kararı geçirmiyor. Bu kararı geçirirse ne olacak? diye kendinize sorduğumuzda, cevabını bizlerde bilmiyoruz. Çünkü belediyenin şeffaf olacağını iddia ettiği yönetim modelinde hiçkimsenin haberi yok. Kişisel ilişkilerinizle görüştüğünüz kişilerden bilgi alıp, nedir bu plan notları sorusuna az/çok bilgi alabiliyorsunuz. Ancak burada sorun olan bu plan notlarının bizler için ne ifade edip, etmediği. Ya da bizim sağlam bile olup olmadığını hala bilmediğimiz binamızda kamunun yani devletimin bir önlem alıp, almayacağı konusu. Yok çok beklemeyin. Çünkü Avcılar belediyesine içimizden olmayan biri el verdi. Belediye’ye “Av-Ben” isimli bir firma bağışladı. Bu bir firma evet hem de içimizden olmayan birinin bağışladığı bir firma. Bu durum neyi ifade ediyor? sorusuna cevabı yukarıda açıklamıştım. Hani devletim mi yanımda olmalı içimizden biri mi? sorusuna vereceğiniz yanıt gibi. Çünkü bugüne kadar devletim yanımda olmadığı için depreme hazırlıksızım ve o içimizden olmayan biri sermayeyi, elde edeceği kar’ı merkeze aldığı için ve bizim de verecek paramız olmadığı için yine çözümsüz kalacağız. Ikinci soru ise belediyeye yardım eden bu işimizden olmayan birinin bunu ne karşılığında yaptığı, konusu. Çünkü bildiğimiz üzere bugüne kadar depreme hazırlık konusunda yanımda olmayan devletin yapmadığı bir işi, o yardımsever bağışçının ne karşılığında yaptığı konusu, akıllara geliyor. Karşılıksız, amasız ve fakatsız bir yardım gelecekse, bugüne kadar neden gelmedi? Şimdi bu yardım belediyeye karşılıksız veriliyorsa, belediye kendini hangi pozisyona koyuyor? Veya bu kişi(ler) belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm işlerinde kar ortağı mı? Bu durumda bilinmiyor. Yani birileri, birilerine yine bir şeyleri “el veriyor” yani zengin ediyor! Bir de belediye sadece bu şirkete başvuracaklara kredi vereceğini belirtiyor. Bir televizyon programında Belediye Başkanı Hançerli açıklama yaptı. Ama kredi kullanmak için Av-Ben’le çalışmanız gerekiyor. Ayrıca size bu krediyi ödeyebilir misiniz? diye soran da yok! Yani yine eski tas, eski hamam. Çözümü yine devlete ödediğimiz vergilerle değil, bizim ceplerimizde olmadığını bildikleri paralardan dolayı, kredi kullandırarak borçlandırmayı uygun bularak, yine bizleri depreme hazırlayacaklarını söylüyorlar. Hiç mi düşünmüyorlar? Anlayamıyorum ancak bugüne kadar emekçi kent sakininin cebinde parası olsaydı, zaten sizin kurduğunuz firmaya ve düşük faizli kredinize zaten ihtiyacı olmayacaktı! Yani sözün özü; çözümü yine emekçi kent sakinlerine bırakıyorlar. Kredi alabilirsen, ödeyebilirseniz evinizi depreme karşı yenileriz. Hem de bizim “müteahhitlere” yani o içimizden olmayan birilerine. Ancak hiç akıllarına Kooperatifleşme fikri gelmiyor. Avcılar Yapı Kooperatifi mi? Hani Komünist Belediyenin 2000 nüfüslu bir ilçede kurduğu kuru fasulye, nohutla başlattığı ve yüzlerce kişiye dayanışma gösteren, iş veren ve ücretsiz ulaşım, sağlık vb. sağlayan Komünist belediye!. Burada sorun tam da bu! Komünist belediye olsaydın, mesela 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Avcılar ilçesinde seçimlere giren Sosyalist adayı desteklemiş olsaydın, binaların kontrolü bitmiş, kooperatif kurulmuş ve inşaatlar çoktan başlamıştı. Ancak halk yine tercihini bu işi bugüne kadar çözümsüz bırakan, kamu gücünü, özele teslim eden sistemin kendisine ve onun partisine bıraktı. Yani emekçi kent sakinleri kendi eliyle, yine kendini çıkmaza soktu!
DEPREME KARŞI HAZIRLIK BİR PROGRAM DAHİLİNDE Mİ YAPILIYOR
Avcılar ilçesini depreme hazırlayacağını iddia edenlerin hangi program çerçevesinde bu konuya el verdiklerini de incelemek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi her konuda bilim insanlarını, mühendis, mimar, avukat, sosyolog gibi konusunda uzman kişilerle konu bazlı çalıştaylar yapıyor. Bu çok anlamlı ve önemli bir gelişme. Bugüne kadar AKP’li yönetim bu işe hiç mi hiç soyunmadı. Büyükşehir belediyesinin deprem çalıştayında; Silivri, Fatih ve Avcılar ilçeleri pilot bölge olarak ilan edildi. Avcılar ilçesinde Gümüşpala mahallesinde 2000 önce yapılmış 100 adet yapı hızlı kontrol yöntemiyle (yani tam olarak yönetmelikte tanımlandığı gibi değil) kontrol edilecek ve yapı puanlama sistemiyle değerlendirileceği kararı alındı. Ancak Büyükşehir belediye meclisinde Avcılar ilçesinde de bir meclis üyesi olduğu halde, Belediye başkanı özel bir üniversitenin bölüm başkanı ve öğrencilerinin koordineli çalışmasıyla Avcılar’ın başka bir mahallesi (Merkez) için mimari tasarım planı hazırlatıyor. Diğer bir yandan Avcılar belediye meclisi kararında ise sadece Avcılar ilçesinde E-5’in güneyinde kalan dört mahallesi (Denizköşkler, Merkez, Ambarlı ve Cihangir) plan notlarında konu ediniliyor. Yani belediye işe nereden başlayacağını bile tam olarak bilmiyor. E-5 üstünde kalan altı mahalle (Yeşilkent, Tahtakale, Firüzköy, Mustafakemalpaşa, Üniversitesi ve Gümüşpala) için bir karar yok. Yeşilkent’in tamamında ve Tahtakale mahallesinin büyük bölümünde imar yok. Ancak her iki mahallede toplam 140 bine yakın insan yaşıyor. Bu arada 1999 depreminde Avcılar’ın toplam nüfüsü 215 bin iken, bu imarı olmayan mahallerde konut yapımına izin veren CHP’li belediye yönetimleri (“ne karşılığında” verdiği bilinmiyor) şimdi gelip hem bu mahalleleri depreme hazırlamak için karar almıyor, hem de bunu imarsız olduğu için yapamayacağını ifade ediyor. Ancak birileri de bu mahallerde yaşayanlara imar barışı başvurusu yaptırttarak “imarsız olduğu halde” sorunu çözeceğini söylüyor. Yani ortada birçok yanlış var ama yine kamu gücü yani devlet yok! Peki, nerede bu Devlet?
Dr. Savaş Karabulut (Jeofizik Mühendisi, Sismoloji Doktoru)
Odatv.com
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