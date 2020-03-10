Bu ifadeler Sabah gazetesinde yazıldı: Trabzonspor'a yakışmadı

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç bugünkü köşesinde Trabzonspor’u eleştirdi. Trabzonspor’un Gaziantepspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Ahlaksızlık çarkı. Aşağılık ve asalak bireyler. Alçakça planlar.. Saklandıkları inler.." ifadelerini kullanmasını eleştiren Hıncal Uluç, “Bunlar bir spor kulübünün, başka spor kulüpleri ve spor teşkilatı için kullanacağı sözcükler değil” dedi.

Hıncal Uluç’un “Trabzon-Gaziantep maçının analizini kendi içinde yapmalı. Bana sorarsanız hata, o takımı yaratan Ünal Karaman'ı yollamaları oldu” ifadeleri dikkat çekti. Trabzonspor’un başında başarılı bir dönem geçirirken kulüpten ayrılan Ünal Karaman’ın istifasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın etkisinin olduğu iddia edilmişti. Öyle ki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ünal Karaman’ın ayrılışı sonrasında, “Kulübe bir operasyon yapıldı, açık ve net... Hocasız kaldık. Göndermek gibi düşüncem yoktu” ifadelerini kullanmıştı.

Hıncal Uluç’un konuyla ilgili yazısı şöyle:

“Trabzon'a yakışmadı!..

"Trabzonspor Kulübü olarak mücadelemiz bu sistemle, bu sistemin ahlaksızlık çarkını döndürmeye çalışan odaklarla ve her bir çarkın içinde kendine yer edinmiş aşağılık ve asalak bireylerledir!" Trabzonspor'un yükselişine ket vurmaya çalışanları da kapalı kapılar ardına saklanıp 'alçakça' planlar yapmak yerine, saklandıkları o inleri terk ederek onurlu bir şekilde er meydanına çıkmaya davet ediyoruz." Bunlar, Gaziantepspor maçından sonra Trabzonspor'dan yapılan resmi açıklamadan cümleler..

"Ahlaksızlık çarkı.. Aşağılık ve asalak bireyler.. Alçakça planlar.. Saklandıkları inler.."