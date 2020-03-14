Bu kez Barış’lar için yazmak gerekti

Bir tarihsel tesadüfle, 15 Temmuz'un öncesinde, Güneydoğu’daki sokağa çıkma yasakları bağlamında OHAL, OHAL Kanunu ve AİHM OHAL Tematiği çalışmıştım. Halen şaşırtıcı gelir, Adalet Bakanlığı’nın AİHM OHAL Tematik Notunu 2016’da Türkçeye çevirtmiş ve resmi sitesine koydurmuş olması. Kısa süre sonra da 15 Temmuz ve OHAL ilanı gelmesi. Tesadüf mü? Soru işareti kalsın…

İlk OHAL KHK’larından beri, bir hukuku askıya alma – derogasyon – hali olma yönüyle, hukukpolitik ve hukukteknik boyutlarını çalışmaya devam ettim OHAL’in. Ve her yazdığımı Odatv’de yayımladı Barış Terkoğlu. İki tespit yaptım ve paylaştım onunla:

- Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre OHAL’in bile bir “hukuku” vardı ve bizdekinde onlara da uyulmuyordu.

- OHAL kalıcı yasa değişiklikleri yaparak, mevzuat ve kurumlar koyarak kalıcılaşıyor ve Düşman Ceza Hukukuna geçiş yapıyordu.

BARIŞ SESİMİZ OLDU

Her yeni KHK, OHAL’e dair yeni AİHM kararı ve Anayasa Mahkemesi kararıyla yeni bir analiz yaptık, Birlemiş Milletler Siracusa Prensiplerini çevirdik – yoldaşlarım Ebru Beşe ve Deniz Vural çevirdi -. Onlarca analitik OHAL makalesi oluştu ve hepsi Odatv’de yayımlandı.

On binlerce OHAL mağduru yararlandı bunlardan. En az yüzlercesi de bizlere ulaştı, bir o kadar da hukuk insanı ulaştı. Barış “olağan hukuk” arayışımızın sesi oldu.

Bu garabetten dönmenin yollarını da aradık. OHAL’e Karşı Hukukçular Platformu kurduk. Ceza hukuku yönünden kalıcı yasal düzen değiştiren tüm OHAL KHK maddelerini çalıştık atölyeler oluşturarak, Anayasaya aykırılık sebeplerini hazırladık ve CHP’ye gönderdik. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava ile bazılarının iptalinin sağlanmasına katkı sunmuş olduk.

Barış, OHAL’e Karşı Hukukçular kuruluş duyurumuzu da yayımladı.

OHAL’i AİHM’e taşıdık, siyasal haklar yönünden HKP ile; Adil Yargılanma ve bütün olarak ceza adalet sistemi ihlalleri yönünden ise Ankara Barosu ile… Bunları da haberleştirdi Barış…

OHAL biter gibi yaptılar, bitmediğini ve nedenlerini yazdık.

Yakın zamanda, siyasi davalardaki tahliye, ardından tutuklamaları yazdık. Savcının tahliye haline itiraz yetkisinin Ceza Muhakemesi Kanununa bir OHAL KHK’sıyla getirildiğini konuştuk… Bugünlere hazırlıktı hep… Kaboğlu hoca “15 Temmuz Anayasası” demişti, biz de 15 Temmuz ceza usul hukukuna baktık, aynı açıyla…

Ne yazdıysak yayımladı Barış…

Son olarak evine operasyon yapıldığı akşam, mevcut TBMM tezkeresinin ile Suriye Arap Cumhuriyeti ile savaşa cevaz vermediğini, bilakis Suriye “rejimi”ni koruma görevi verdiğini anlattığımız bir yazımızla ilgilendi, yayıma gönderdi. Şakalaştık, “birlikte bir rakı içemeden birimizi alacaklar” dedik. “Mehmetçik Yaşasın” yazısından dolayı “bazı kaynaklar”dan ceza soruşturması tehditi geldiğini söylemişti. Hazırlıklıydı. Aldılar. Ertesi gün, gözaltındayken Barış Pehlivan’ı aradım. Kendimce öneriler verdim, sanki hukuki bir adil usul süreci olacakmış gibi, olmadı, siyasi kararla rehin alındı. (Neden tutuklama değil de rehin alınma dediğimi aşağıda açıklayacağım)

Gözaltında “Doğan’ın yazısı çıkmış mı sitede” diye sormuş Av. Pınar Akbina’ya… Gazetecilik ateşi bu olsa gerek: Kendi özgürlüğünü/tutsaklığını düşünmüyor o an. Savaş Hukukuna dair yazımızı soruyor.

İki gün sonra Pehlivan’ı da rehin aldılar.

Ve bu kez Barış’lar için yazmak gerekti:

Peki “Ceza Hukuku”, neden devreye girmişti? Gerçekten bir mütevefa MİT personelinin zaten açıklanmış kimliğinin de bulunduğu bir haber yaptıkları için mi?

Haydi buna yine hukuktan bakmayı deneyelim…

Nedir Barış’ların tutuklanma nedenleri?

Yasadaki tutuklama nasıl olur?

En az iki koşulun bir arada varlığıyla:

1- Kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delil

2- Bir “Tutuklama Nedeni”. (kaçma girişimi, delil karartma girişimi gibi şüphelinin soruşturmayı akamete uğratma eylemleri ya da teşebbüsleri)

İFADE VE HABERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ...

“Kuvvetli suç” olgusuna, basın özgürlüğü/suç denklemine yine hukuktan bakalım.

Basın özgürlüğü ve haber alma/verme özgürlüğü, yasa üstü normumuz olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre ifade özgürlüğünün bir parçası ve bu kapsamda düzenlenmiş.

Sözleşmede düzenlendikleri madde dahi aynı, sözleşmenin 10. maddesi.

Temel haklardan biri ifade ve haberleşme özgürlüğü. Ancak “mutlak hak” değil, “nisbi hak”. Yani sınırlanabilir.

Nasıl ve neden sınırlanabilir?

Gerek AİHS 10. madde, gerek –yine özgürlükçü bir ihdas olduğunu söyleyebileceğimiz– Anayasanın 28. maddesi üç kategoride sınırlama imkanı veriyor haberleşme hakkına:

i- Başkalarının şöhret ve haklarının korunması

ii- Devletin ve toplumun korunması

iii- Yargı organının tarafsızlığı ve üstünlüğünün korunması

AİHM, bu sınırlama nedenlerinin ise DAR YORUMLANMASI gerektiğini ifade ediyor onlarca kararında. Zira bu nedenler istisnai.

Haberde ifade edilenin bir “devlet sırrı” (secretum officialis) olduğu iddiasının “ii” bendindeki sınırlama nedenlerinden olduğunu varsayalım. Peki her devlet sırrı, ulusal güvenliği tehlikeye atar mı?

İki önemli kararında AİHM, devletlerin, haberleşme hakkında dönük sınırlama/müdahale sebeplerinin var olduğunu ve korunmakta olan “ulusal güvenliğin” gerçekten tehlike ile karşı karşıya olduğunu kanıtlama yükümlüğü olduğunu ifade ediyor. (Sunday Times/Birleşik Krallık davası ve 6538/74 kararı ilei Autronic AG/İsviçre davası 2726/87 kararı)

AİHM’in, hakların sınırlanmasına dönük “meşru amaç”, “ölçülülük”, “demokratik topluma uygunluk” ve “mutlak gereklilik” ölçütlerini de buraya ekleyelim.

Şimdi somut olaya bakalım ve sözleşmeci devletin şu sorulara cevap vererek müdahale “gerekliliği”ni kanıtlamasını isteyelim.

Zaten parlamentoda ismi kamuoyuna zikredilmiş, cenaze töreni ve ilanı sebebiyle de ismi duyurulmuş bir MİT mensubunun adının yinelenmesi;

- Hangi ulusal güvenlik sorununu yaratır? Mütevefanın uhdesindeki “devlet sırları” kendisiyle birlikte toprağa gitmemiş midir?

- Bu ulusal güvenlik sorunu ise nasıl “gerçek” ve “açık” bir tehlike yaratmaktadır?

- Ulusal güvenlik sorunu yarattığı savlanan yazarların tutuklanması “ölçülü” müdür? “mutlaka gerekli” midir? “demokratik topluma uygun mudur?”

DEMEK Kİ ORTADA...

Bir başka reel hukuki sorun şudur: Haberde geçen “devlet sırrı” Barış’ın yazısından önce ortaya çıkmıştır.

Bu durumda da bir başka önemli AİHM kararı karşımıza çıkar: Observer and Guardian/Birleşik Krallık 13585/88 davası kararı…

Buna göre “hali hazırda elde edilebilen” veya “aleniyet kazanmış” devlet sırrını içeren yayının sınırlanmasını demokratik toplum gerekliliğine aykırı bulmuştur. Kararda İnsan Hakları Mahkemesi, devlet sırrı niteliğinde bilgi içeren bir kitabın yayımlanmasından önce devletin aldığı geçici tedbir kararlarının haklı görülebileceğini, ancak kitabın yayımlanıp dağılmasından sonra bu tedbirlerin anlamını kaybettiğini belirtmiştir.

Ortada gerçek anlamda ulusal güvenliği/devlet güvenliğini tehlikeye atan bir devlet sırrı zaten yok, olsaydı bile sır “alenilemiş” ve “yayılmış”.

Demek ki ortada “kuvvetli suç” yok…

Peki, Ceza Usul Yasasında aranan 2. koşul olarak “tutuklama nedeni” var mı? Delil zaten toplanmış, yayımlanan yazı delil. Yazarı/yazarları yazıyı kabul ediyorlar ve arkasındalar. Delil karartma girişimi değil, ihtimali bile yok.

Yazarın, yayımcının ve haber müdürünün “kaçma girişimi” olmadığı gibi, bunlar kaçacak insanlar değil, hiçbir soruşturmada kaçmadılar.

Demek ki ortada hukuki bir tutuklama YOK!

Siyasi bir “tutma” hali var. Ceza Usul Hukukunda olmayan böyle bir tutma haline olsa olsa rehin alma diyebiliriz.

Bunun bir Düşman Ceza Hukuku pratiği olduğunu ifade etmiştik.

Bir başka argümanla daha görebiliyoruz bunu, tutuklama kararı veren Sulh Ceza hakiminin sözlerinde. Hakime göre “şüphelinin ‘ifşa kasdı’nı, delillerin kalitesi”ni soruşturma aşamasında tartışmaya gerek yok.” (Tutuklama gerekçesinden). Yasa tutuklama nedeni için “kuvvetli suç” kastı ve “somut delil” ararken, yasadan tamamen kopan hakimin bu sözleri tek kelimeyle dehşet verici… Soruşturma aşamasında suç kastı ve hukuki delil ortaya koyamıyorsan, tutuksuz yargılayacaksın. Yasa bunu emrediyor.

Ne diyordu Düşman Ceza Hukuku kuramını 11 Eylül sonrası rekonstrüksiyon sürümüyle endoktrine eden Günther Jakobs: “Normal suçlulukta fail ile halen bir iletişim söz konusudur. Ancak tehlikeli bireyde iletişim yerini tehlikeyle mücadeleye, yurttaş ceza hukuku da yerini düşman ceza hukukuna terk eder…, Devlet düşman hukukunda usuli hakları askıya alır, temel hakları uygulamadan kaldırır ve bu kişilere karşı SAVAŞ AÇAR”

Saray, Barışlara ve Odatv’ye savaş açmıştır. Savaşını asla tartıştırmamak üzere siyasal bir karar vermiş, savaşını tartışanı düşman ilan etmiştir. Uyguladığı usul, ceza usul hukuku DEĞİL, Düşman Ceza Hukukudur.

ARA SORUN: MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI

Anayasa ve AİHS’in haber alma/verme hakkının meşru sınırlanma sebebi olduğunu söylediği ilk kategori genel olarak “milli güvenlik” kavramıyla ifade edilmekte.

Bu kavramı hukuk öğretisi “siyasi-hukuki” bir kavram olarak tanımlar.

Mezuatımızda ise bir yerde formel tanım görüyoruz: Milli Güvenlik Kurulu Sekreterliği Kanununun 2. maddesi. Düzenleme şöyle:

“Milli Güvenlik; Devletin anayasal düzeninin, milli varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını ifade eder.”

Pozitif hukukumuz dahi, korunacak olan normu, saltık devlet değil, “devletin anayasal düzeni” olarak öngörüyor. Yani anayasada tanımlanan, sosyal, laik, hukuk devletini, tüm anayasal devlet ilkelerini, ve devletin temel hak ve ödevlerini, devletin pozitif koruma yükümü altında olan yurttaşların tüm temel hak ve özgürlükleriyle birlikte oluşan devleti öngörüyor.

Anayasal düzenden bağışık olmuş, anayasal ilkelerden kopmuş bir devlet, milli güvenliğin korunmasında değildir. Bilakis, Anayasal Düzenin dışına düşmüş, hukuktan ari saltık devlet, kendisi bir milli güvenlik sorunu olur.

DEVLET VE HUKUK...

Son beş yüz yılın dilemması…

Hobbes iktidarın buyruklarının doğal olarak hukuksal olduğunu, hatta hukukun kendisi olduğunu savunurken, bu noktadan bir viraj olarak toplumsal sözleşmecilerin ilk doğal hukuk denemelerinden üç yüz yılı aşkın bir hukuk evrimi yaşadık.

İki yüzyıl önce Hegel devletin evrenseli temsil ettiğini savunurken devletçi, ve fakat yanına halk meclisini ve sivil toplumu koyarken demokrattı.

Büyük Fransız Devrimi, aynı zamanda bir ceza usul devrimi oldu ve deneyimledik ki, bazen hukuku devletin karşısına çıkarmak gerekir. Ve bunu doğrudan halk yapmalıdır.

Hukukun üstünlüğü kavramının ontolojisine doğru giden yolda “doğal haklar” tartışması ve Kelsenci “saf hukukun doğası” gelişirken, Hitler faşizmi devlet aygıtı denen gücün kendisinin nasıl bir hukuksuzluk kaynağına dönüşebileceğini deneyimletti tüm insanlığa.

Ve bir doğal hukuk rönesansı kurucusu olarak Fuller, Nazizmin yenilgisi üzerine şöyle dedi: “eğer hukuku yalnızca devletin teknik bir yönetim aracına indirgersek, Nazi 'hukukunu' da hukuk kabul etme hatasına düşeriz.”

Derken Radbruch formülünü geliştirdik. Bu formüle göre yasa ile Adalet idesi karşı karşıya kaldığında adaletten değil, yasadan vazgeçebiliriz…

Alman Anayasa Mahkemesi 1968 yılında, başka ülkelere sığınan Yahudilerin Alman yurttaşlığının ırksal nedenlerle ellerinden alınmış olmasıyla ilgili şöyle dedi: “Nasyonal Sosyalist hukuk kurallarının hukuk olarak geçerliliği, bunları uygulamak ya da sonuçlarını tanımak isteyen yargıcın hukuk yerine bir haksızlık hükmü vermiş olacağı derecesinde adaletin temel ilkelerine açıkça ters düşmesi durumunda reddedilebilir… hukukun temel prensiplerine açıkça ters düşen bir yasal haksızlık, uygulanmakla ve kendisine uyulmakla hukuk olmak özelliğini kazanmaz.”

Yasal haksızlık… Devlet haksızlığı, dahası bizatihi devletin suçları…

Hukuku kurma iradesini ve otoritesini elinde tutan devletin kendisi suçlu olabilir mi? Olursa bunu nasıl ortaya koyar, ve nasıl karşısına çıkarız…

Dünya konjonktürünün hukuk devletlerinden güvenlikçi devletlere geri evrildiği bir süreçte, devleti yeniden hukukla nasıl kuşatırız? AKP iktidarının elinde oyuncak ettiği saltık devleti nasıl yeniden hukukla kuşatırız?

Şimdi gazeteciler ve hukukçular - tutuklu olanlar ve “özgür” olanlar - hep birlikte bunu düşünmeliyiz… Biz başlıyoruz. Bugün Ankara’dan bir grup avukat arkadaş, Barışları ziyaret ettik.

Av. Doğan Erkan

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