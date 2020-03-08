Bu zulüm de bitecek

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Tutuklamanın ardından Pehlivan ile Terkoğlu’nun eşleri Aysel Pehlivan ve Özge Terkoğlu konuştu.

Cumhuriyet’in manşetten verdiği ifadelerde Aysel Pehlivan ve Özge Terkoğlu, “Ne baskı ne şiddet… Barışları asla değiştiremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Aysel Pehlivan, “En karanlık zamanlarda doğru olanı yaptı. Bugünler de geçecek” dedi. Özge Terkoğlu ise sabaha karşı 4’te Barış Terkoğlu’nun gözaltına alınmasını anlattı. “Bunun olabileceğini bilerek uyuduk” diyen Terkoğlu, “Geldiklerinde ‘Barış, geldiler’ dedim. Yazılsın çizilsin istemiyorlar. Aslında biliyorlar eşim gibi insanların değişmeyeceğini” ifadelerini kullandı.

İşte Cumhuriyet’in bugünkü manşeti: