İmamoğlu dün açıkladı, bugün denetim başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), havaların ısınmasıyla birlikte ortalığı dumana boğan mangallar konusunda harekete geçti.

Kentin yeşil alan ve sahillerinde mangal yakılmasının çevre kirliliğinin yanı sıra spor yapan, dinlenen ve oyun oynayanlara büyük rahatsızlık verdiğini dikkate alan İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü öncelikle gerekli yerlere uyarı tabelası dikilmesi çalışması başlattı.

Bununla binlikte İBB Zabıta ekipleri ve Özel Güvenlik Personeli de denetimler için sahaya çıktı. İBB ekipleri İstanbul’un çeşitli bölgelerinde mangal yapanları uyardı.

İLK SİNYALİ İMAMOĞLU VERMİŞTİ

Beylikdüzü’nde görev yaptığı dönemde sahilde mangal yakımını kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurttaşlardan gelen şikâyetler üzerine, bu uygulamanın kent geneline yayılacağı konusundaki ilk sinyali vermişti. İmamoğlu, “Yönetim anlayışımızın önemli bir odağı, kente özen göstermek ve insana saygı duymak. Mangal yerinde yanmıyor. Yandığı zaman, yakıldığı yeri değil, 200 metre çevresini etkiliyor” demişti.