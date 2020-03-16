Bunlar neyin habercisi

Umman'ın başkenti Muskat'ta buğun şehri büyük karınca sürüleri işgal etti.

Karınca sürülerini görenler büyük bir panik yaşadı. Vatandaşlar zor anları kameralara aldı. Kaldırımları ve yolların her tarafında görülen karıncalar ilerlerken görülüyor.

Umman vatandaşları, bu karıncaların kendi ülkelerinde meydana gelebilecek doğal afetler nedeniyle bir göç aşamasından geçebileceklerini iddia etti. Bazıları ise küresel iklim bozulmasının bir sonucunu olduğunu aktardı. Kimileri de karıncaların bu hareketinin her sene görüldüğünü iddia etti.

Umman Krallığı, ülkede yeni tip koronavirüsünün yayılması nedeniyle olağanüstü hal gördüğü bir zamanda yaşanan bu durumu araştırdığını açıkladı.

Geçen günlerde de Afrika’dan başlayıp yayılan ve Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çekirge istilası gündeme oturmuştu.

İşte o görüntüler: