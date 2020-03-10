Burhan Kuzu’dan açıklama: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdim

İranlı “uyuşturucu baronu” Naci Şerifi Zindaşti’yi tahliye ettirdiği iddia edilen eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu’nun Zindaşti’yle kendisinin dediği gibi bir kere değil, birçok kere görüştüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinin bugünkü haberinde, polis fezlekesindeki HTS kayıtlarına göre Burhan Kuzu’nun 2015’ten sonra Zindaşti ve adamlarıyla defalarca görüştüğü ya da mesajlaştığı belirtildi. Kayıtlara göre Kuzu kendisini Zindaşti ile tanıştıran A.U. isimli kadınla da sürekli irtibat halindeydi.

BURHAN KUZU’DAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet’in haberine Burhan Kuzu’dan yanıt geldi.

Burhan Kuzu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 6 Mart Cuma günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdiğini ifade etti.

Kuzu’nun açıklaması şöyle:

“6 Mart Cuma günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifade verdim. Yargılamanın devam ettiği bir süreçte, HTS kayıtlarının açıklanması suçtur. Yalan ve iftiranın adresi olan Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yargıyı rahat bırakın. Cellatlık yapmayın.

Sayın Kılıçdaroğlu, 6 Mart tarihinde ifade vermeye gittim. Grup toplantısında kurduğunuz cümleler doğru değil. Hukuki süreç devam etmektedir. Konuşmalarınızla yargıyı etkilemek istiyorsunuz. Bu sözler bir genel başkana yakışmıyor. Yargı bağımsızlığına olan saygınız bu mu?

Cumhuriyet Gazetesi, bu yaptığı alçaklığın bedelini yargı önünde ödeyecek. HTS kayıtlarını açıklamak suç, ifade vermediğim ise külliyen yalan. Yargının vereceği karara hepimiz saygı duyalım. Ama bu kararı beklemeyen Cumhuriyet, her reytingi düştüğünde Burhan Kuzu’ya saldırıyor.

Şunu da net olarak ifade etmek istiyorum, yargılama süreci sonlandığında suçsuz olduğum ortaya çıkacak. Şahsıma karşı tamamen yargısız infaz yapılıyor. Hayatımın hiçbir döneminde yargıyı etkilemek için baskı kurmadım. Cumhuriyet Gazetesi de utanacak; o yüz yok ya onlarda!”

İşte o mesajlar:

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