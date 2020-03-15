Büyük devlet zor dönemde belli oluyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 199'a çıktığı, yine son bir gün içinde 20 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi.

Bu arada Çin'de toplam vaka sayısının 80 bin 778'e çıktığı, bunlardan 10 bin 734'ünün tedavi altında olduğu belirtildi.

Çin'de yaklaşık 81 bin kişi enfekte olurken bunların 60 bini hastalığı yenmeyi başardı.

Aylardır koronavirüs ile mücadele eden Çin, dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

İşte Çin cadde ve sokaklardaki dezenfekte çalışmaları: