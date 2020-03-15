Büyük sanatçı kendine gülebilendir

Usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın sosyal medyada paylaştığı mesajına “Büyük Sanatçı” yorumları geldi.

Unutulmaz Cüneyt Arkın repliklerinden biri olarak görülen 1974 yapımı “Yalnız Adam” filminden bir sahneyi Twitter’da yayımladı.

Cüneyt Arkın “Siz doktor değilsiniz, şırıngada hava boşluğu var” mesajını ekledi.

İşte o mesaj ve Cüneyt Arkın’ın paylaştığı görüntüler:

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